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歐美政客關注李柱銘等人被捕　外交部駐港公署：為反中亂港分子開脫罪責

政治 16:16 2020/04/19

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

外交部駐港公署發言人今日（19日）批駁這是美國政客，為香港反中亂港分子開脫罪責。

民主黨創黨主席李柱銘，以及吳靄儀、黎智英等15名民主派人士，昨日涉因組織或參與去年8至10月反修例遊行集會被捕，歐美多名政治人物皆表示高度關注事件。外交部駐港公署發言人今日（19日）批駁這是美國政客，為香港反中亂港分子開脫罪責。

發言人說，香港警方對涉嫌「組織及參與未經批準的集結」的嫌犯採取行動是依法執法，是維護香港法治，是特區政府在行使基本法授予的權力，合理合法，任何外國無權干預。

發言人指出，美政客無視事實，歪曲「中英聯合聲明」，拿所謂「透明度、法治和高度自治作幌子」，為反中亂港分子開脫罪責，是助紂為虐、褻瀆法治，再次暴露了他們與反中亂港分子沆瀣一氣、狼狽為奸的醜惡行徑，必將遭到國際社會的共同譴責。

發言人強調，香港是法治社會，有法必依、違法必究，任何人都不能淩駕於法律之上，敦促美政客遵守國際關係基本準則，立即停止干預香港事務。

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責任編輯：莫稼浩

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