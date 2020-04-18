港府：兩辦對內會表達關注意見理所當然　完全符合憲制秩序

▲ 就港澳辦和中聯辦近日關於立法會內務委員會運作的言論，特區政府發言人今回應傳媒查詢。（資料圖片）

港澳辦及中聯辦近日點名譴責主持立法會內委會主席選舉的郭榮鏗及部分反對派議員，拖延內會會議，令人質疑有違宣誓誓言，構成公職人員行為失當。特區政府發言人今日（18日）回應傳媒查詢時表示，中聯辦是中央政府在香港特别行政區根據《基本法》第二十二條第二款設立的三個機構之一，獲中央授權專責處理香港事務，有權力和責任代表中央政府，就涉及中央與特區關係、《基本法》的正確實施、政治體制的正常運作、關於社會整體利益的事宜等重大事項表達意見，行使監督權。

發言人指，內會經過半年達15次會議仍未能選出主席，港澳辦和中聯辦對此表達關注和提出意見，無論從憲制、管治和操作層面來說都是理所當然，完全符合在「一國兩制」下的憲制秩序，並非干預香港根據《基本法》自行管理的事務。

發言人表示，一如中央各部門、各省、自治區、直轄市在香港特別行政區設立的機構，中聯辦及其人員均須按照《基本法》第二十二條第三款遵守香港特別行政區的法律。

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責任編輯：莫稼浩