【捐錢抗疫】科大增設專項基金加強資助學生　校長史維捐出四月份工資

▲ 科大表示已成立專項基金加強對受影響學生的資助。（資料圖片）

多間大學院校的校長及副校長表示捐出薪酬，以協助有困難的學生或基層人士，香港香港科技大學今日（18日）表示新型冠狀病毒肺炎全球大流行，科大也設立了基金資助受疫情影響的學生，校長史維也會捐出四月份工資。

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科大表示疫情為世界各地包括香港科技大學（科大）社群的生活帶來嚴峻挑戰。為協助財政上有困難的同學，科大容許他們延遲繳付學費、亦透過經常性開支下的各項資助與助學金計劃，以及校友基金等提供支援。科大近日亦增設了一個專項基金，進一步加強對受疫情影響學生的資助。

而科大校長史維已向該基金捐出其四月份工資，希望藉此呼籲科大包括教職員和校友等成員加入，慷慨提供支持及捐助。

▲ 科大校長史維捐出4月份薪酬。（資料圖片）

科大又指，儘管科大過去數月在各方面的開支明顯增加，但目前暫無裁員、凍薪以及要求員工放無薪假等計劃，大學會繼續審慎理財，並密切留意疫情相關發展。

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責任編輯：伍瑋瑋