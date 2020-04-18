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海關從台灣到港包裹檢獲懷疑液態可卡因　一名22歲男子被捕

社會 19:05 2020/04/18

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

海關發現該批懷疑液態可卡因收藏在兩個酒瓶內。（政府新聞處圖片）

香港海關今日（18日）表示，海關人員4月15日在香港國際機場檢獲約兩公斤懷疑液態可卡因，估計市值約230萬元，當日檢查一件由台灣到港的空運包裹，發現該批懷疑液態可卡因收藏在兩個酒瓶內。

【新冠肺炎】本港新增2宗確診個案　4歲女孩英國返港確診

跟進調查後，海關人員昨日（17日）在大埔拘捕一名22歲懷疑涉案男子。被捕男子已被控以一項販運危險藥物罪名，案件將於下星期一（20日）在九龍城裁判法院提堂。海關表示會與香港郵政及物流業界會保持緊密聯繫，加強堵截利用郵遞或快遞渠道偷運毒品。

【口罩供應】海關再檢獲4款口罩含菌超標　來自東南亞及西亞國家

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑販毒活動。

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責任編輯：伍瑋瑋

罪案 海關 危險藥物 香港郵政 香港國際機場 台灣 香港 罪行

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