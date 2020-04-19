【One World:Together at Home】Lady Gaga灑淚答謝全球醫護　陳奕迅張學友歌神獻聲致敬

由美國天后Lady GaGa與世界衛生組織（WHO）、Global Citizen合作的8小時馬拉松慈善騷《One World: Together At Home》，在香港時間4月19號凌晨起全球網上直播。香港有歌神陳奕迅、張學友均有獻唱外，還包括香港大學醫學院院長梁卓偉亦有在節目分享疫情。

▲ 香港大學醫學院院長梁卓偉分享疫情。（影片截圖）

《One World: Together At Home》全長8小時，由美國著名女歌手Andra Day唱出《Rise Up》一曲激勵全球醫護人員。

接下來多個小時，分別由各地醫護人員分享疫情，不同地方歌手則在家中演唱，表達對醫護人員致敬。

▲ Gaga哭著答謝各地醫護付出。（影片截圖）

碧咸現身打氣

同時，Lady Gaga在自己社交平台開直播，素顏的她說到醫護人員付出，一度感觸落淚，指各地醫護人員都很偉大。

演藝人以外，前球星碧咸（David Beckham）在家中跟小球員以視像通話，給在家避災的小朋友帶來驚喜，碧咸又指無論甚麼情況下都要練波。

另一體壇猛將賽車手咸美頓（Lewis Hamilton）亦有介紹醫護人員。

▲ 陳奕迅自彈自唱《我甚麼都沒有》。（影片截圖）

陳奕迅唱廣東話歌

陳奕迅分別出場兩次，在香港時間於凌晨3時25分出現，用粵、英及普通話答謝醫護人員，並以彈結自彈自唱廣東歌《我甚麼都沒有》。

之後在早上約6時30分再出場，他這次邊彈鋼琴邊唱出John Lennon作曲《Love》。

另一歌神張學友，約在凌晨4時20分現身，以用普通話祝願一切會過去，並唱出他自己的英文歌《Touch of Love》。

▲ 郎朗跟太太共同演奏。（影片截圖）

Lady GaGa唱《Smile》

中國鋼琴家郎朗則跟同是音樂家的德韓混血兒太太Gina Alice現身，在家中表演四手聯彈，郎朗跟Gina Alice最後還一齊對住鏡頭派心心。

而演出第二部分壓軸環節，在香港時間早上8時開始，除全球網上直播，美國多間電視台亦有同步播出。由三位名嘴Jimmy Kimmel、Jimmy Fallon與Stephen Colbert一同任主持，並以多國語言包括國語打招呼。

發起人Lady GaGa打頭陣在家中自彈自唱《Smile》，為疫情下的民眾打氣。GaGa發言時強調是次活動並非籌款性質，但早前已成功籌得過百萬美元。她並表示是給世界的一封情書，希望讓大家盡情享受音樂帶來的治癒。

▲ 郎朗伴奏《The Prayer》（影片截圖）

演出最後部分，郎朗彈奏Celine Dion《The Prayer》，並由原唱Celine Dion聯同John Legend等多位歌手大合唱，向世界祝願疫情平安度過。

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