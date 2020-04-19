【One World:Together at Home】電視直播由Lady GaGa打頭陣　唱《Smile》：微笑面對生活

▲ 《One World: Together At Home》第二部份的直播由Lady GaGa打頭陣。（影片截圖）

Lady GaGa率群星演出的8小時網上騷《One World: Together At Home》分兩部份，第一部份的網上直播已在香港時間今天淩晨2時開始，並已順利完成。至於第二部份是電視直播及網上直播，於今天早上8時開始。

至於《One World: Together At Home》第二部份，一開始由主持人Jimmy Fallon、Jimmy Kimmel及Stephen Colbert介紹這個慈善騷，之後由Lady GaGa為第二部份打頭陣演出。

▲ Lady GaGa表示希望用音樂安慰大眾心靈。（影片截圖）

Lady GaGa選唱《Smile》寄意

Lady GaGa演唱前，先向所有為疫情付出的所有人士致謝，並再次強調是次《One World: Together At Home》重點並不是為了籌錢，而是讓大眾盡情享受音樂帶來的治癒，而Lady GaGa選唱了《Smile》，望大家能微笑面對生活。

其他演出者包括前披頭四（The Beatles）成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）自彈自唱《Lady Madonna》、美國鄉謠歌手Kacey Musgraves唱《Rainbows》、艾頓莊（Elton John）自彈自唱《I'm Still Standing》、超級天后歌手珍妮花洛庇絲（Jennifer Lopez）唱《People》，以及John Legend和Sam Smith隔空合唱《Stand By Me》等。

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