張建宗：預計明天公布本年1至3月的失業率及就業不足率

▲ 張建宗指本港經濟正經歷非常困難的一年。（資料圖片）

政務司司長張建宗今日（19日）發表了網誌，指全球經濟受到新型冠狀病毒疫情的打擊，廣泛的經濟活動出現嚴重收縮或甚至停擺，本港經濟正經歷非常困難的一年，經濟急劇轉差對勞工市場的影響相當明顯。

經季節性調整的失業率在2019年12月至2020年2月顯著上升至3.7%，為超過九年來的高位。零售、住宿及膳食服務業合計的失業率及就業不足率分別急升至6.1%和2.5%，均為約十年來的高位。當中，餐飲服務活動業的情況更為嚴峻，失業率及就業不足率分別急升至7.5%和3.5%。同時，建造業的失業及就業不足情況亦嚴重惡化。本港總就業人數的按年跌幅擴大至2.5%，為亞洲金融風暴以來的最大跌幅，反映職位嚴重流失。

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網誌中提及由於2月份的數據仍未反映疫症全球大流行的情況，預計明天（4月20日）公布本年1至3月的失業率及就業不足率，將會進一步上升。勞工市場在短期內，仍會面對巨大壓力，就業狀況亦難以在短期內好轉。在這特殊環境下，在新一輪的紓困措施中，涉及810億元的「保就業」計劃是旗艦項目，涵蓋約150萬名「打工仔」。計劃向合資格僱主提供工資補貼，僱主須承諾在接受補貼期間不會裁員，並把補貼金額百分百用於僱員工資，以盡量避免裁員及職位流失，在疫情期間保就業。

此外，政府會投放資源「創職位」。未來兩年，政府會在公營及私營界別創造約30 000個有時限的職位，涵蓋不同技能及學歷人士，包括富經驗的專業人士和應屆畢業生。張建宗表示受教育及培訓的勞動人口，是支持本港經濟可持續發展的關鍵。政府會推出措施提升工作效能，鼓勵多個行業的僱員學習新技能及協助企業使用科技，轉危為機。

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另一方面，預計本年度政府會聘請超過1萬名公務員，以填補因公務員退休流失或開設新職位所出現的空缺。他指公務員編制過去幾年一直穩步增長，2020-21年度，新增加職位約6000個，以加強現有服務及推行新措施，並滿足部門因應工作量增加，和實際運作需要而對人手的確切需求。新增人手之中，中低層人員佔約九成，涵蓋多個前線職系。我們亦打算在本年度聘請約5000名短期實習生，較去年增加約3000人。

有意應徵學位或專業程度公務員職位的人士可在本月29日下午5時前報名參加新一輪的綜合招聘考試及基本法測試。而考試暫定於6月6日及13日(或如有需要於6月內的其他日期)在香港舉行。至於其他職位，則可留意政府職位空缺網頁。

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記者：郭家穎