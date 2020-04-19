  • 27°C
香港時間 : 2020419日 (週日) 11:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【加拿大疫情】安老院看護憂染疫集體逃亡　31名長者缺照顧沾排泄物脫水亡

健康 11:12 2020/04/19

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

新冠肺炎疫情擴散全球，在全球人心惶惶的情況下，加拿大一所安老院近日因此不幸發生一宗悲劇。

新冠肺炎疫情擴散全球，在全球人心惶惶的情況下，加拿大一所安老院近日因此不幸發生一宗悲劇。院內多名看護疑憂慮疫情爆發，早前竟「集體逃亡」，讓院內逾百名老人缺乏照顧，事件最終導致31人死亡，其中至少5人被確診。

院內多名老人脫水

綜合外媒報道，涉事的私人安老院Residence Herron位於加拿大蒙特利爾郊區，多名看護職員早前疑因害怕感染新型冠狀病毒而逃走，令院內只剩2名職員去照顧130名老人。

當地衞生部門接報到場調查，發現院內多及老人均呈現脫水狀態，好幾天都未有進食，只能虛弱的躺在床上，部份人身上還沾有糞便。經初步調查，涉事院舍自3月13日以來，已有31名老人死亡，其中至少5宗為新冠肺炎確診病例，其他個案則仍在調查中。

房內惡臭可臭死馬

據當地市民Moira Davis表示，她的86歲父親在4月8日於院內離世，並在離世前一周感染新冠病毒，她大嘆：「這讓我很害怕，想到我已60歲有一天可能也會在這類護理之家終老。」而在事件曝光後曾前往院舍支援的護理員Loredana Mule事後亦表示：「我躲進自己車裡哭了20分鐘，這段經歷讓我非常挫折。這實在太不人道了」，並指房內的到處都是排泄物，惡臭足以殺死一匹馬。

魁北克省省長Francois Legault本周宣布死亡人數時，形容這宗案件似乎是嚴重的疏失，他呼籲醫護人員支援全省各地的療養中心，同時提高看護員的薪酬。死者家屬目前已就事件提出集體訴訟，向院方索償500萬加元。

據資料顯示，加拿大爆發疫情至今，至少已有32412宗確診個案，當中有1346人不治。在死亡的個案中，安老機構的死亡病例已佔去全國總數的一半。

更多世界各地疫情資訊，請看：

【英國疫情】3歲兒頭痛狂嘔母求助醫療專線1小時沒人接　 男童等不及心臟停頓猝死

【菲律賓疫情】菲律賓29日大男嬰染疫引發敗血症病逝　 成全球最年幼死亡病例

【殘酷抉擇】疫情下德國動物園陷財困　擬殺死部分動物餵飼其他同伴

TOPick推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康

立即查看：bit.ly/2UJP4dx

責任編輯：羅嘉欣

環境衞生 病菌及病毒 網絡熱話 健康問題 疫情 加拿大 魁北克 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【港產口罩供應】BFE達99%+PFE達95%　Mask Lab 4月18日12時預售午夜藍口罩【內附預訂詳情】
10:37 2020/04/18
【港產口罩供應】BFE達99%+PFE達95%　Mask Lab 4月18日12時預售午夜藍口罩【內附預訂詳情】
【One World: Together at Home】Lady Gaga群星騷凌晨2點開播　學友Eason演出時間歌單大公開
16:59 2020/04/18
【One World: Together at Home】Lady Gaga群星騷凌晨2點開播　學友Eason演出時間歌單大公開
【人骨手袋】用兒童脊椎加鱷魚脷製手袋　印尼富二代設計師：道德來源取得骨頭
16:05 2020/04/17
【人骨手袋】用兒童脊椎加鱷魚脷製手袋　印尼富二代設計師：道德來源取得骨頭