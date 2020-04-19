【加拿大疫情】安老院看護憂染疫集體逃亡　31名長者缺照顧沾排泄物脫水亡

▲ 新冠肺炎疫情擴散全球，在全球人心惶惶的情況下，加拿大一所安老院近日因此不幸發生一宗悲劇。

新冠肺炎疫情擴散全球，在全球人心惶惶的情況下，加拿大一所安老院近日因此不幸發生一宗悲劇。院內多名看護疑憂慮疫情爆發，早前竟「集體逃亡」，讓院內逾百名老人缺乏照顧，事件最終導致31人死亡，其中至少5人被確診。

院內多名老人脫水

綜合外媒報道，涉事的私人安老院Residence Herron位於加拿大蒙特利爾郊區，多名看護職員早前疑因害怕感染新型冠狀病毒而逃走，令院內只剩2名職員去照顧130名老人。

當地衞生部門接報到場調查，發現院內多及老人均呈現脫水狀態，好幾天都未有進食，只能虛弱的躺在床上，部份人身上還沾有糞便。經初步調查，涉事院舍自3月13日以來，已有31名老人死亡，其中至少5宗為新冠肺炎確診病例，其他個案則仍在調查中。

房內惡臭可臭死馬

據當地市民Moira Davis表示，她的86歲父親在4月8日於院內離世，並在離世前一周感染新冠病毒，她大嘆：「這讓我很害怕，想到我已60歲有一天可能也會在這類護理之家終老。」而在事件曝光後曾前往院舍支援的護理員Loredana Mule事後亦表示：「我躲進自己車裡哭了20分鐘，這段經歷讓我非常挫折。這實在太不人道了」，並指房內的到處都是排泄物，惡臭足以殺死一匹馬。

魁北克省省長Francois Legault本周宣布死亡人數時，形容這宗案件似乎是嚴重的疏失，他呼籲醫護人員支援全省各地的療養中心，同時提高看護員的薪酬。死者家屬目前已就事件提出集體訴訟，向院方索償500萬加元。

據資料顯示，加拿大爆發疫情至今，至少已有32412宗確診個案，當中有1346人不治。在死亡的個案中，安老機構的死亡病例已佔去全國總數的一半。

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責任編輯：羅嘉欣