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【口罩供應】BFE達98.9%+PFE達96.5%+VFE達99.9%　先施百貨周一開賣港產 M+PLUS 醫用口罩

健康 11:30 2020/04/19

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

先施百貨周一開賣港產 M+PLUS 醫用口罩.

新冠肺炎疫情持續，本港口罩供應緊張，不少市民四出撲口罩，Sincere（先施百貨）昨（18日）在其facebook專頁發帖，稱將於周一（20日）開售港產 M+PLUS 醫用口罩。

先施百貨表示，今次售賣的 M+PLUS 口罩，是由香港製造，採用較高規格，經過測試證明，可提供BFE ≥98.9%、PFE ≥96.5%及VFE≥ 99.9% ，可有效阻隔花粉、細菌及病毒，口罩數量有限，售完即止。

M+PLUS醫用口罩一盒50片裝，售價為 $238，而凡購買M+PLUS醫用口罩一盒，即送Wetty 酒精搓手液一支，數量有限，送完即止。

【新冠肺炎】理大檢測6個產地兒童口罩　印尼口罩過濾率僅得12%【附美日韓台越南印尼口罩結果】

口罩發售詳情 
日期：4月20日 (星期一)
時間：12:00pm (中環分店)；5:00pm (油塘分店)

中環分店
地址: 中環德輔道中189號李寶樁大廈 (上環站E3出口)
營業時間：10:00am - 8:00pm

油塘分店
地址: 油塘大本型一樓(油塘站A1出口)
營業時間：11:00am - 9:00pm

【口罩標準】大量中國製口罩湧現市面　註冊藥劑師教睇中國口罩標準

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

責任編輯：羅嘉欣

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