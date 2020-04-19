【十八年後的終極告白】譚俊彥因一事抗拒與狄龍合照　留香港發展與吳彥祖有關

▲ 譚俊彥坦言星二代壓力大。

譚俊彥（Shaun）將有新劇《十八年後的終極告白》推出，而入行20年來多年，譚俊彥在電視劇多次擔正男主角，看似一帆風順，可是原來挾「狄龍之子」之名，一路走來卻不容易。

譚俊彥接受香港電台《舊日的足跡》主持車淑梅訪問稱，其實自小志願是從事廣告製作，但大學畢業從加拿大回港後，天意安排他投身幕前演出。他不諱言肯定因為父親是狄龍，他才有機會接拍梅艷芳主演的電影《慌心假期》。

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▲ 譚俊彥接受《舊日的足跡》主持車淑梅訪問。（港台提供）

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做狄龍之子壓力大

譚俊彥素來予人乖乖仔的形象，乃因梅姐與狄龍對他有很大的影響：「梅姐教曉我要識得選擇朋友、知道要去那些地方，以及不應該去那些地方，至今我依然受用。」

Shaun續稱：「爸爸同樣要求我有三個『不』：不發生同性戀、不吸毒、不入黑社會……我從來對這些事沒興趣，所以爸爸好放心。」

譚俊彥坦言，入行後不斷承受「星二代」、「狄龍個仔」這些稱號實在好有壓力：「所謂人在人情在，只是人家畀面子半退休的爸爸，但爸爸不會同人講『用我個仔』，其實『冇呢支歌唱』。他不是電影公司老闆，不是演藝人協會會長，別人為何要畀機會我？」

所以，譚俊彥以前很介意這些閒言，甚至不想與爸爸狄龍合照：「但現在長大了，再沒有那麼咁執著，其實與爸爸一齊合作拍片，甚至兩代都做過『包青天』，給下一代睇到都係好事，是個緣份。」

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譚俊彥曾諷為「收視毒藥」

主持車淑梅更直接問Shaun曾被網民譏諷為「收視毒藥」會否介意，他稱：「說不介意是假，但是時也命也，接拍《天命》遇上世界盃，《包青天再起風雲》又有社會事件。」

充滿正能量的譚俊彥稱：「無論順境逆境人生都要向前行，我在內地十幾年拍了超過60套電視劇，在簽約無綫這5年當中，我希望做得更好，沒請過一日假，漸漸地，大家知道我是識得演戲的，非常安慰。」

▲ 譚俊彥與太太育有一女一子，現在分別4歲及2歲。（取自任祉妍微博）

兩度表白感動伊人

譚俊彥問及感情事表示，在內地十多年的演藝工作中，曾發展過幾段關係，但都因為要加入不同劇組而未能維持，直至遇上太太任祉妍，Shaun便想穩定下來。

他憶述：「太太本來是舞台劇演員，我們第一次合拍電視劇並擔任男女主角，由北京、天津、大連、新疆到溫哥華，相處差不多8個月的時間。有晚，我們住在新疆草原，見她一個人在打韆鞦，那晚的星星是我見過最靚的繁星，好浪漫，於是向她表白，但她拒絕了，因為她覺得我們在不同的地方發展沒安全感。」

Shaun隨後在溫哥華再次表達誠意，提出跟她回北京見父母過新年，她終於被感動。後來，因任祉妍懷孕，Shaun決定結婚，並表示因受吳彥祖影響，想多點時間陪伴年邁的父母，故選擇回香港發展。

▲ 譚俊彥感激太太一直默默支持。（取自任祉妍微博）

譚俊彥感激太太支持

說到太太為家庭的犧牲，Shaun更眼泛淚光哽咽起來：「太太是我最大後盾，她放下自己的事業成就這個家，我好幸福有一位好太太！」

暖男譚俊彥感恩疫情下有更多時間可以陪著太太和兩位子女在家中跳舞和運動，但遇上工作，夫婦也照樣出雙入對，Shaun謂乃向父母親學習，因父親常說要有健全的家庭，夫妻就要形影不離，兩老依然時時手拖手。

Shaun笑言，今年男人40正是另一個開始：「好開心同郭晉安拍了一套黑色喜劇，我想大家知道我不是那麼嚴肅，我好鍾意帶歡樂給觀眾，最開心拍檔煒哥（陳煒）對我講，凡有號碼的劇我都會旺，比如《法證先鋒IV》、《失憶24小時》、《十八年後的終極告白》……」

但Shaun不敢奢望，並謂人生中家庭才是最重要！

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