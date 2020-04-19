黃偉綸：第二輪「防疫抗疫基金」將惠及規模較細的建造業企業

▲ 黃偉綸今日（19日）於網誌中介紹第二輪「防疫抗疫基金」如何支援建造業。（資料圖片）

發展局局長黃偉綸今日（19日）於網誌中介紹第二輪「防疫抗疫基金」進一步支援建造業的措施，指行政長官4月8日公布新一輪紓困措施，其中再撥出超過43億元，進一步協助建造業界面對疫情帶來的經濟難關。

【防疫抗疫基金】中小企百分百擔保特惠貸款4月20日起接受申請 申請期延長至一年

在新一輪措施下，政府早前推出第一輪「防疫抗疫基金」，提供超過9億元，支援建造業界加強防疫，截至4月中已發放補助金總額逾5億1千萬元，約21萬名前線工友及5200間相關企業申請資助。發展局會向每名合資格的建造業工友發放一次過7500元資助，逾53萬名工友直接受惠，除在地盤工作的工友外，亦涵蓋機電署、屋宇署、水務署及消防處認可的註冊工人。他指建造業工人一般以日薪或散工形式工作，沒有固定僱主，亦普遍沒有強積金戶口，故未能受惠於第二輪「防疫抗疫基金」以強積金賬戶作基礎的「保就業」計劃，這項一次過的津貼安排，為前線工友提供工資補貼。

而第二輪「防疫抗疫基金」同時會向未能受惠於首輪措施、為數約3萬所一般規模較細的建造業相關企業，發放一次過資助，協助他們面對「疫」境。合資格的承建商、專門承造商、工程承辦商、供應商，可獲發放一次過2萬元資助；而合資格的小型工程承建商，註冊電業、氣體工程、升降機／自動梯、消防裝置的承辦商，以及合資格機械設備租賃供應商，則可獲1萬元資助。

【防疫抗疫基金】一文看清環境局紓困措施 為固體廢物環保業界提供支援

黃偉綸指在疫情的影響下，預期業界會以各種方法減低營運開支，包括削減培訓開支。發展局會向約600間提供建築及相關工程專業服務的顧問公司提供培訓資助，每間公司5萬元，涉及款項約3千萬元。建造業議會執行總監鄭定寕指相關資助可用以學習新技能及創新科技應用，如建築信息模擬技術、組裝合成建築法、裝配式建築方法等，讓專業人員裝備自己，以適應日新月異的行業發展。

此外，黃偉綸又提到政府對建造業的援助措施包括透過現有合約機制，彈性處理政府工程延長工期的申請，在可行情況下引入更多進度里程以加快付款安排，以及免補價延長發展項目於地契下的建築規約期限至最多6個月等。他表示會密切監察疫情對建造業的影響，亦會與建造業議會和業界緊密溝通，適時為企業及工友提供適切的支援。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：郭家穎