【動物森友會】田蕊妮陪阿澤留家打機抗疫　視后從祖堯邨搬到康樂園與歌神做鄰居

▲ 視后田蕊妮與杜汶澤的愛巢築於大埔康樂園。

田蕊妮日前正式結束與TVB長達12年的賓主關係，回復自由身的田蕊妮享受自由身的生活。於抗疫期間，她日前上載一張杜汶澤在家中大廳打機玩《集合啦！動物森友會》的照片，並寫道：

我識咗佢咁耐從來無見佢打過機！我d朋友成日投訴另一半掛住打機唔理佢，但係我見到佢去完人地個島度玩完又買咗一大堆衫褲鞋襪返到自己屋企，之後￼￼好比心機掛起佢，我又覺得好搞笑喎！

亦因為阿田今次貼出阿澤在大廳打機的照片，令不少網民再留意二人的愛巢。

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▲ 杜汶澤近日愛上打機，獲老婆田蕊妮相伴。（田蕊妮IG圖片）

▲ 田蕊妮與杜汶澤居所寬敞，有足夠空間招呼大批朋友。（杜汶澤FB圖片）

阿田於祖堯邨成長

小時候的田蕊妮於葵涌祖堯邨成長，中學畢業於葵盛邨中華傳道會李賢堯紀念中學。

於1993年，田蕊妮參加亞洲電視第4屆《未來偶像爭霸戰》奪得金奬後入行，其後於2008年加入TVB，直到近日結束與TVB的賓主關係。不論在亞視還是TVB，田蕊妮都攀升到當家花旦的一姐地位。

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▲ 田蕊妮家中浴室。（田蕊妮IG圖片）

▲ 杜汶澤不時於家中健身。（杜汶澤FB圖片）

杜汶澤田蕊妮曾住加多利山

田蕊妮自1999年開始與杜汶澤拍拖，後來二人於2005年結婚，兩人經歷過多番波折，患難見真情，現在二人甜蜜又恩愛。

據悉，田蕊妮與杜汶澤早年曾以朋友價3萬元租住位於加多利山，當時租價約8萬元的布力架街豪宅，並與劉德華為鄰。

在2013年，於推出雙倍印花稅前，杜汶澤以1400萬元，購入實用面積1180呎的大埔康樂園一幢洋房。

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▲ 大埔康樂園外觀。（《經濟日報》圖片庫）

▲ 杜汶澤和田蕊妮很愛錫貓咪Momo。（杜汶澤FB圖片）

▲ 田蕊妮和杜汶澤的愛巢十分闊落。（杜汶澤FB圖片）

▲ 家中木樓梯的設計頗有品味。（田蕊妮IG圖片）

▲ 眾所周知杜汶澤廚藝了得，所以家中廚房設備也十分齊全。（田蕊妮IG圖片）

從相片所見，他們的愛巢以淺木色為主，感覺簡約舒適。屋內落大玻璃窗，令空間感更十足。

而大埔康樂園區內的星級鄰居包括有歌神許冠傑、陳小春、古巨基等。

其實過往，好客又多朋友的田蕊妮和杜汶澤常邀朋友到家作客，杜汶澤更會下廚招呼朋友，於寬闊的客廳內齊齊歡樂相聚。不過此情景，相信要待疫情過後才重現。

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