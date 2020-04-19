【投資有道】田蕊妮陪阿澤留家打機抗疫 視后從祖堯邨搬到康樂園與歌神做鄰居
田蕊妮日前正式結束與TVB長達12年的賓主關係，回復自由身的田蕊妮享受自由身的生活，於抗疫期間並留家陪老公杜汶澤打機，十分恩愛。
杜汶澤和田蕊妮夫婦居於大埔康樂園，區內星級鄰居包括有歌神許冠傑、陳小春、古巨基等。
其實過往，常有好友到訪田蕊妮和杜汶澤的家，向來好客的二人也會於寬闊的客廳招呼賓客，齊齊歡樂相聚。只是因為阿田貼出阿澤在大廳打機的照片，令不少網民再次留意二人的愛巢。
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阿田於祖堯邨成長
小時候的田蕊妮於葵涌祖堯邨成長，中學畢業於葵盛邨中華傳道會李賢堯紀念中學。
於1993年，田蕊妮參加亞洲電視第4屆《未來偶像爭霸戰》奪得金奬後入行，其後於2008年加入TVB，直到近日結束與TVB的賓主關係。不論在亞視還是TVB，田蕊妮都攀升到當家花旦的一姐地位。
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杜汶澤田蕊妮曾住加多利山
愛情方面，田蕊妮自1999年開始與杜汶澤拍拖，後來二人於2005年結婚，兩人經歷過多番波折，患難見真情，現在二人甜蜜又恩愛。
據悉，田蕊妮與杜汶澤早年曾以朋友價3萬元租住位於加多利山，當時租價約8萬元的布力架街豪宅，並與劉德華為鄰。
在2013年，於推出雙倍印花稅前，杜汶澤以1400萬元，購入實用面積1180呎的大埔康樂園一幢洋房。
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從相片所見，他們的愛巢以淺木色為主，感覺簡約舒適。
屋內落大玻璃窗，令空間感更十足。
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撰文 : TOPick柴犬出動