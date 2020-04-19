【投資有道】田蕊妮陪阿澤留家打機抗疫　視后從祖堯邨搬到康樂園與歌神做鄰居

▲ 視后田蕊妮與杜汶澤的愛巢築於大埔康樂園。

田蕊妮日前正式結束與TVB長達12年的賓主關係，回復自由身的田蕊妮享受自由身的生活，於抗疫期間並留家陪老公杜汶澤打機，十分恩愛。

杜汶澤和田蕊妮夫婦居於大埔康樂園，區內星級鄰居包括有歌神許冠傑、陳小春、古巨基等。

其實過往，常有好友到訪田蕊妮和杜汶澤的家，向來好客的二人也會於寬闊的客廳招呼賓客，齊齊歡樂相聚。只是因為阿田貼出阿澤在大廳打機的照片，令不少網民再次留意二人的愛巢。

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▲ 杜汶澤近日愛上打機，獲老婆田蕊妮相伴。（田蕊妮IG圖片）

▲ 田蕊妮與杜汶澤居所寬敞，有足夠空間招呼大批朋友。（杜汶澤FB圖片）

阿田於祖堯邨成長

小時候的田蕊妮於葵涌祖堯邨成長，中學畢業於葵盛邨中華傳道會李賢堯紀念中學。

於1993年，田蕊妮參加亞洲電視第4屆《未來偶像爭霸戰》奪得金奬後入行，其後於2008年加入TVB，直到近日結束與TVB的賓主關係。不論在亞視還是TVB，田蕊妮都攀升到當家花旦的一姐地位。

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▲ 田蕊妮家中浴室。（田蕊妮IG圖片）

▲ 杜汶澤不時於家中健身。（杜汶澤FB圖片）

杜汶澤田蕊妮曾住加多利山

愛情方面，田蕊妮自1999年開始與杜汶澤拍拖，後來二人於2005年結婚，兩人經歷過多番波折，患難見真情，現在二人甜蜜又恩愛。

據悉，田蕊妮與杜汶澤早年曾以朋友價3萬元租住位於加多利山，當時租價約8萬元的布力架街豪宅，並與劉德華為鄰。

在2013年，於推出雙倍印花稅前，杜汶澤以1400萬元，購入實用面積1180呎的大埔康樂園一幢洋房。

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▲ 大埔康樂園外觀。（《經濟日報》圖片庫）

▲ 杜汶澤和田蕊妮很愛錫貓咪Momo。（杜汶澤FB圖片）

▲ 田蕊妮和杜汶澤的愛巢十分闊落。（杜汶澤FB圖片）

▲ 家中木樓梯的設計頗有品味。（田蕊妮IG圖片）

▲ 眾所周知杜汶澤廚藝了得，所以家中廚房設備也十分齊全。（田蕊妮IG圖片）

從相片所見，他們的愛巢以淺木色為主，感覺簡約舒適。

屋內落大玻璃窗，令空間感更十足。

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