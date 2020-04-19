【贏在防疫時】媽媽輕視疫情不顧丈夫反對　帶2孩去自組Playgroup確診抱憾終生

▲ 美國一名媽媽堅持帶2孩去自組Playgroup上課，令孩子染上新冠肺炎。

在新冠肺炎全球爆發下，孩子足不出戶，利用網上平台學習，但有美國媽媽仍認為群體學習比抗疫重要，不理丈夫反對，堅持帶2名孩子去家長自組的Playgroup學習，結果班中一名5歲女孩原來染上新冠肺炎，疑傳染了十多名孩子，包括該媽媽的孩子，令她感到相當自責，抱憾終生。

美國新冠肺炎確診人數超過73萬，近4萬人死亡，兩者均是全球之最。在嚴峻的疫情下，有美國人的防疫意識依然不足。

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據外媒報道，美國一名爸爸投稿訴苦稱，與太太育有3名分別2歲、4歲和6歲的孩子，其中4歲孩子患有哮喘。太太認為孩子欠缺閱讀能力，難以在家學習，認為孩子需要返回課室上課，有助孩子返回學校追回進度。

社區中有其他媽媽在家中成立了幼稚園Playgroup，由老師媽媽負責教導，幼稚園程度的孩子跟老師學習，較年幼的孩子可在另一房間玩耍。該名3孩媽媽希望參與其中，游說丈夫說，那個家庭經常為家居消毒，並確保孩子們保持良好衛生習慣，感染風險非常低。

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媽媽堅持要跟老師學閱讀技巧

丈夫表明反對並感到沮喪，曾提出可用Zoom在家上課，但太太仍堅持帶6歲和4歲的孩子去Playgroup，跟老師學習閱讀技巧。

結果，該Playgroup成為集體感染群組，班上一位媽媽通知老師，她的5歲女兒染上新冠肺炎，醫生指生存機會渺茫。而班上8名幼稚園小孩和他們的10名小兄弟姊妹之中，有13人在一周內先後出現病徵，包括投稿者的6歲和4歲孩子，「有些孩子已病重送院，我相信其他人將會陸續確診。」

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4歲孩患哮喘恐有生命危險

該名媽媽痛打自己感到非常內疚，尤其是4歲孩子患有哮喘，兩夫妻夫每分每秒都感到恐懼。

我們現在寸步不能離家，甚至一秒都不能放鬆，當我們聽到孩子有呼吸困難，我們就馬上趕到他們身邊，確保他們沒有死亡。

投稿爸爸對太太稱，一早已告訴她會有後果，但他也自責沒有盡力阻止孩子出門，故投稿希望父母反思，學習是否比健康重要。

孩子在班上學了一星期閱讀技巧，而非從Zoom內，犧牲了健康，令我們抱憾一生。請大家必須留在室內，孩子的安全是最重要。

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責任編輯︰林綺玲