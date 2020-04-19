【美國疫情】醫院口罩短缺直接「裸臉」救病患　護士5日後不幸染疫亡遺4歲幼兒

▲ 佛羅里達州一名33歲的護士早前在醫院缺乏口罩的情況下，仍然堅持以「裸臉」的狀態照顧出現疑似症狀的患者，最終不幸病逝。

新冠肺炎疫情肆虐美國，讓當地的確診人數成為全球之冠，防疫資源極度緊張。佛羅里達州一名33歲的護士早前在醫院缺乏口罩的情況下，仍然堅持以「裸臉」的狀態照顧出現疑似症狀的患者，最終不幸病逝。

據美媒《紐約郵報》報道，33歲的Danielle DiCenso在佛羅里達州海厄利亞一間醫院擔任護士。由於醫院本身已經沒有足夠的醫療資源，口罩等防疫工具均不夠使用，然而Danielle仍然堅持把患者放在第一位，甚至以在沒戴口罩的情況照料出現疑似症狀的患者。

不幸地，Danielle後來果然出現新冠肺炎症狀，因而需要回家隔離休養，但身體狀況每況愈下，最終於５日後不幸病逝。據丈夫David DiCenso憶述，在妻子離世當天，他看到妻子靜靜地躺在房間內，看上去很祥和，就像已經入睡一般，「但我知道她再也不會起來了，我們的4歲兒子也沒有母親了」，Danielle被宣佈死亡後，驗屍官對她進行新冠病毒檢測。

丈夫事後透過facebook發文指，希望妻子的犧牲，可讓全世界了解目前所面臨的戰爭是多麼巨大，也盼望可藉此提高對全球醫護人員的重視，讓這些英雄得到他們所需要的資源。他又強調，Danielle永遠都是一個美麗的靈魂、母親和妻子，她現在在另一個世界已展開全新的人生，「我希望她的犧牲能像往常一樣，成功拯救別人」。

據資料顯示，美國的確診個案目前已超過72萬宗、近3.8萬人死亡，兩項數字都遠遠拋離其他國家。

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責任編輯:王俊賢