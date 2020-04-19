羅致光：會適當跟進是否將新型肺炎列入職業病

▲ 羅致光指未有充份的數據可將新型肺炎列入職業病。（資料圖片）

新型肺炎疫情未止，勞工及福利局局長羅致光今（19日）於網誌上表示提到早於一月底已將是否應把新型肺炎列入職業病列入了工作議程，但由於疫情在香港及世界各地仍在發展，現會密切留意相關的醫學及流行病學數據，並會作出適當跟進。

羅致光在網誌中表示按國際勞工組織訂定的準則，未有充份的數據可將新型肺炎列入職業病，否則便應將所有傳染病（如各類病毒所引起的流感）都列為在工作上有和人接觸職業(如醫護) 的職業病，不過明顯的是世界各地和本港都沒有如此做。

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他認為醫護人員感染2019冠狀病毒病的風險因地方而異，而且很大程度上取決於所實施的感染控制措施。如採取足夠及有效的措施，便能控制醫護人員工作時受感染的風險。當疾病在社區廣泛傳播時，不可以假設受感染的醫護人員是在工作中感染，這是應否將一個傳染病列入職業病的重要考慮。

他提到如果將新型肺炎列入職業病，對於醫護員應會多一份安心和保障，但反問為甚麼不包括其它傳染病，以至不包括其它與人接觸的職業，如按摩師、輔導員、酒樓侍應、空中服務員、保安員等。他又說從2003年沙士的經驗，約9成僱員補償申索個案中，經勞工處處理後獲得解決，認為證明是否被列為職業病，不是獲保障的必要。

他續指沙士於2005年被列入《僱員補償條例》，因當時已有較多明確數據，且國際勞工組織於2004年3月發出的建議把沙士視為醫護人員的職業病。羅致光指新型肺炎現時雖不屬於《僱員補償條例》所指定可獲補償的職業病，但《僱員補償條例》訂明，僱員若染上疾病，如符合條例所指在受僱工作期間因工遭遇意外以致身體受傷或死亡，僱員仍可根據條例向僱主追討補償，重要證據之一是衛生當局對傳染接觸者追踪的結論。

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責任編輯：郭家穎