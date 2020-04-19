【新冠肺炎】許樹昌：28天無本地個案才過安全期　限聚令等措施料將延期

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情放緩，限聚令等措施是否有望解除，中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，要待28內未見新增本地個案，疫情受控才可考慮放寬，相信下周措施限期屆滿前，政府會再延長限期。

政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早出席電視節目講清講楚時表示，本港對上一次出現本地確診個案已是4月9日，近日多屬輸入個案，形容是好現象，亦反映社交距離等措施有效。

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不過他強調， 仍要待上次新增本地個案後2個潛伏期，即28天，如未再有本地確診及群組爆發個案，疫情才算受控，屆時就可予公務員復工，甚至先讓中學生復課；惟現時仍與28日安全期有距離，至4月23日限聚令限期屆滿時仍未過相信港府會延長有關禁令。

許樹昌又提到，近日不少回流返港後確診個案，都屬年輕且未有症狀的留學生，本港至今約1,000宗確診個案中，已有近18%患者未有症狀亦確診；而帶病毒患者即時無症狀亦可傳播他人，認為情況不容忽視。

他補充，衞生署明起要求所有抵港人士均需於抵港時及接近完成強制檢疫時，留口水樣本作病毒檢測，希望「拾漏」可揪出遲發病患者，避免其走入社區引致爆發。

許樹昌認為，疫情發展至今相信將有研究了解本港社區免疫力，但現仍難估算多少人已帶有抗體，需為1萬至2萬港人抽血檢驗，始知帶抗體比例及病毒的爆發力。

至於內地復工後會否引發另一波爆發，港府需否加強口岸檢疫，許樹昌認為屆時需視乎各省巿復工復課後有否出現第二波爆發，且受感染後未有症狀的患者亦不可忽視，如內地出現大量無症狀確診個案，港府就需再作考慮。

另外，對於醫管局正研究將正康復待覆檢無病毒的病人轉到社區隔離康復設施，許樹昌解釋，本港曾一度每日新增50、60宗確診個案，一線病床幾近飽和，需開設二線病床供病毒量低、已毋需「聞氧氣」、肺部情況有進展及無長期病患的病人轉床，即使現時患者數目已回落，仍需有後備方案，以應付突如其來的社區大爆發：「應變方案一定要存在，難保本港突然有大爆發時、一、二線病床都爆滿，到時才想(應變方案)就太遲。」

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責任編輯：陳正怡