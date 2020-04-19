楊偉雄：在疫情期間開拓遙距業務　下月推為數5億元的「遙距營商計劃」

▲ 楊偉雄指創新科技是幫助各行各業撐過疫情的關鍵。（資料圖片）

創新及科技局局長楊偉雄今（19日）於網誌中表示創新科技不單可用於防疫抗疫，亦是幫助各行各業創出生路、撐過疫情的關鍵。他提到最近有報道一間連鎖商店，業務慘淡，但經開拓線上銷售平台，生意終見起色；而科學園、數碼港的創科企業最近亦逆市招聘約2000個新職位。

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他指創新及科技局在第二輪防疫抗疫基金下會推出為期六個月、為數五億元的「遙距營商計劃」(D-Biz)，透過特快批核，資助企業利用創新與科技，在疫情期間開拓遙距業務，創造新的價值、新的能力、新的機遇，轉危為機。

楊偉雄提到透過計劃發展電子商務，可利用資助開拓網上外賣餐飲服務、增設流動電子支付、線上課程、網上應診等。只要是有助於遙距營商的科技應用，不論是設置網店、進行網上營銷、強化網絡安全、或是方便在家工作的遙距文件管理系統、遙距團隊管理、網上會議等，購買和採用科技方案及相關培訓的開支，都會全額資助。每個方案連同培訓開支的資助最多10萬元，而每間公司（上市公司、法定機構和接受公帑資助的非政府機構除外）可獲最多30萬元總額資助。

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生產力促進局會擔任是次計劃的秘書處，並採用快速批核方式，申請資料和所需文件齊備後，大約10個工作天內可通知申請結果。計劃會於5月開始接受申請，預期將可惠及超過3000間企業，本港創科業界和各行各業都可受惠。

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責任編輯：郭家穎