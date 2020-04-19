【DSE2020】校長指學校準備充足試場設膠片作屏風　學界復課取決3大條件

▲ 中學文憑試（DSE）將於4月24日開考。（經濟日報資料圖片）

中學文憑試（DSE）本周五（24日）開考，有中學校長指，學校有充跳時間並會全力做好準備工作，亦已在試場設置透明膠片作屏風，分隔考生，但認為文憑試取消口試令考生憂慮影響成續，建議當局將大學國際收生的學額，撥出一半予本地收生。對於學界復課安排，有校長認為安排取決於3大條件，當局應在文憑試復盡快與學界商討。

中學校長會主席鄧振強出席碗台節目中表示，學界將文憑試準備視為第一號工作，會全力做好相關準備工作，教育局事前已預早與學校溝通，因此有充足時間作準備，惟他稱，因文憑試取消了口試等安排，有考生對應試感到焦慮，擔心會影響成績，建議教育局將大學國際收生的學額，撥出一半予本地收生，讓考生更安心。

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出席同一節目的津貼中學議會當然執委林日豐稱，已在試場設置透明膠片作屏風，供略有不適的學生應試，以確保考生和考務員都安心；又指學校設有禮堂及課室的等候區，考務員會安排學生前往試場，屆時將有80名考生在禮堂應考，其餘考生則每12人一組在課室應考。

▲ 有中學校長指，已在試場設置透明膠片作屏風，分隔考生。（經濟日報資料圖片）

香港輔導教師協會副主席何玉芬提醒，考生到試場時需要提交健康申報表及量度體溫，有關程序需時，建議考生應盡量在開考45分鐘前到達試場，並謹記帶齊新、舊准考證。她說，理解考生壓力或會上升，但老師無停過對考生支援和指導，形容是與考生同行。

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對於學生復課安排，鄧振強指，學校現時已經準備好復課，但業界認為仍取決於3個條件，包括疫情是否緩和、防疫物資的準備，以及學校應對的準備工作，強調必須確保師生安全。他認為可以探討會否安排各級學生在部分時間復課，部分時間進行線上學習，讓學生返回有規律的學習模式，建議教育局在文憑試考試後，盡快和學界商討和制定復課方案。

教育局早前公布，中學文憑試4月24日開考，若亦未能如期進行，或在5月或6月開考，會按考生校內成績評估文憑試成績。

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記者：陳曉瑩