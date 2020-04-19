【新冠肺炎】外傭中介公司稱收入跌8成　促政府提供租金支援

▲ 外傭代理業界指受疫情影響，生意下跌8成。（蘇文軒攝）

新冠肺炎重創各行各業，有外傭代理行業表示全港8成公司生意額下跌8成，若短時間未得到政府支援，恐怕業界將出現骨牌式倒閉，要求政府向每間公司提供8萬租金津貼。

近20名業界代表今日（19日）舉行記者會，表示受疫情影響，主要外傭輸出國例如菲律賓、印尼等收緊外勞輸出，在3月起停止外傭到港工作，估計全港近8成公司收入暴跌8成，業界等同被迫停止運作，但目前仍有近40萬外傭在港工作，業界仍須全天候提供跟進、為留港外傭提供住宿服務等，加上租金支出，形容負擔極重。

外傭中介公司負責人楊偉忠表示，菲、印尼當地疫情仍未緩和，預計至少今年10月才可恢復外傭供應，目前其公司只餘留港外傭續約、配對其他僱主的生意，「幾個月只有1單」，變相仍有4至5個月「零收入」。

有業界代表指，大部分公司為家庭式、中小型企業營運，員工數量不多，而政府早前提出的「中小企百分百貸款計劃」門檻太高和無用，故希望政府提供租金援助等措施。

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記者：蘇文軒

