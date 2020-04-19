陳茂波：保住員工飯碗　才能最大程度把握將會出現的復甦

▲ 陳茂波指希望盡可能幫助保住打工仔的飯碗。（資料圖片）

財政司司長陳茂波今（19日）在網誌表示，明天起開始接受申請百分百擔保特惠低息貸款計劃，在企業向銀行交妥文件後，一般只需十至十四個工作天便可批出申請。

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陳茂波指過去一年的社會事件與暴力衝擊，加上新冠肺炎疫情等，令到零售、旅遊以至很多服務行業幾陷停頓，企業承受巨大的壓力，就業市場所受的影響正不斷加深，而保住員工飯碗，才能最大程度把握將會出現的復甦。

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他續指自去年六月份至今年二月份的八個月內，本港失業率由2.8%攀升至3.7%，上升了近一個百分點。統計處明天將公布截至三月份的最新失業率，可以預期，無論是失業率或就業不足率的數據都在加速惡化。

他稱第二輪的防疫抗疫基金也許未必能做到最周全，但肯定可一定程度緩解失業率上升的速度及幅度，希望盡可能幫助保住打工仔的飯碗、保住企業、保住香港經濟的元氣。

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責任編輯：郭家穎