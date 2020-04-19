【奇蹟寶寶】懷孕34周確診命危昏迷中開刀　媽媽奇蹟康復產後12日首次感動抱子

▲ 一名孕媽媽在懷孕34周時確診新冠肺炎命危，需緊急開刀誕子，結果媽媽迅速康復，12日後緊抱兒子出院。

孩子，是媽媽的生存動力。美國紐約一名孕婦，在懷孕34周時不幸確診新冠肺炎，送院後病情急轉直下，需插上呼吸機搶救，醫生為其保腹中兒子，決定為昏迷中的孕婦緊急開刀，保住大小兩命。孕婦最後竟快速奇蹟康復，兒子更沒有被傳染，產後12天她終在醫護的掌聲下抱起BB。

據英國《每日郵報》報道，育有3名孩子36歲孕婦Yanira Soriano居於紐約州長島（Long Island），與丈夫準備迎接第4胎，但懷孕34周時，她突出現呼吸困難及子宮收縮，被送入海灣醫院（Bay Shore Hospital）治療，確診染上新冠肺炎。

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送院命危需插呼吸機搶救

Yanira的丈夫也同樣確診，但症狀輕微，只需居家隔離治療，但Yanira病情急劇惡化，需要插呼吸機搶救。主診醫生擔心BB會有生命危險，決定緊急為她剖腹，讓她在昏睡狀態中產子；而產後亦以人工方式讓她維持昏睡狀態。

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早產兒病毒檢測呈陰性

幸好早產兒子身體健康，對新冠病毒檢測呈陰性。兒子也讓Yanira充滿生存意志，產後10天已能脫下呼吸機，迅速奇蹟康復，病毒檢測亦呈陰性，已連主診醫生也感驚訝︰

裝上人工呼吸機的患者，大部分都醫不好的。

兩日後，Yanira獲准與兒子見面，日前她在醫護人員掌聲歡送下，坐著輪椅出院，已康復的丈夫亦有前來迎接。Yanira在產後12日，首次從醫護手上接過兒子緊抱，「這是我最幸福快樂的時刻。」場面令人動容，有醫護亦感動落淚。

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責任編輯︰林綺玲