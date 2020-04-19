【新冠肺炎】接載染疫死者家屬前往隔離　醫護慘被150名民眾擲石攻撃致頭破血流

▲ 印度有醫護人員近日打算把一名患者的家屬接載前往隔離時，竟遭現場約150名民眾投石攻撃。

在新冠肺炎疫情肆虐下，印度亂象叢生。有醫護人員近日打算把一名患者的家屬接載前往隔離時，竟遭現場約150名民眾投石攻撃，有醫護人員即頭破血流，救護車等的擋風玻璃亦被砸毀。

據印媒《印度報》報道，一名確診患者於本月13日不幸病逝後，當地衞生部門即派出醫療隊伍前往死者住所，把其4名家屬接走隔離。據其中一名救護員憶述：「當我們的團隊與病人一起登上救護車時，現場突然湧出一群人對我們扔石頭，我們都受傷了，幸好警方後來趕到現場」，現場警車與救護車的車窗亦被砸毀，事件造成醫生與警察總共3人被砸傷，現場遺下一地石頭。

據警方初步調查指，當時死者家屬一上車後，救護車即被現場約150名民眾投石攻撃，目前已逮捕約17名涉案人士，其中包括7名婦女，將以國家安全法進行起訴。

事實上，這並非印度首宗民眾襲擊醫護人員的事件，馬德雅省印度爾（Indore）早前亦有兩名女醫生在社區邀請一名婦人詮行檢驗時，亦遭約現場100名民眾追趕及投石襲撃，幸兩人最終成功逃生，當地人襲撃醫護人員的事件在印度時有發生。

包括印度總理莫迪等多位政治人物，過去不斷呼籲民眾應該尊敬那些在第一線對抗疫情的人們，包括醫護人員和參加撤僑專機前往其他國家撤回印度僑民的航空公司機組人員。據資料顯示，印度目前累計確診病例已達14378個，其中死亡病例480個，治癒出院1992人。

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責任編輯:王俊賢