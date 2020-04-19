【新冠肺炎】梁子超：疫情回落可稍放寬社交距離　社會回復較正常服務助應對持久戰

▲ 醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為可稍為放寬社交距離，但民保持衞生觀念、清潔雙手和在多戴口罩。（陳永康攝）

本港新冠肺炎疫情放緩，持續一周單日新增單位數個案，而限聚令措施亦將於周四(23日)屆滿。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超質疑「限聚令」成效，惟重要是市民有保持衞生觀念，認為可稍為放寬社交距離，但檢疫措施上仍要做到源頭滴水不漏。

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醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今早接受電台節目時表示，目前早上公共交通工具、超市或餐廳外等外賣，仍遠多於4人聚集，認為「限聚令」的成效成疑，最重要是多管齊下做好預防措施，包括市民保持衞生觀念、清潔雙手和在多戴口罩。

他稱，因輸入個案引致本地爆發新型肺炎的情況逐漸受控，確診數字維持較低水平，但疫情始終可能持續，認為可稍為放寬社交距離，但需要加強防禦，包括在檢疫措施上，源頭要做到滴水不漏；而於餐廳食肆等不戴口罩的場所可設置屏障，以減低傳染系數，避免觸發本地爆發。

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梁子超續指，社會回復較正常服務有助應對「持久戰」，呼籲市民如不必要應減少外出，注重個人衞生；同時呼籲外傭在假期時避免聚餐，以免有機會將病源帶到不同家庭。

港大防止自殺研究中心副總監廖廣申則稱，香港是負能量較高城市，去年經歷社會事件後很多人心情未平伏，現在正值疫情，失業率上升，市民感壓力大及不明朗，而致失眠、緊張及焦慮等情況趨增；而社交距離措施下，不少人易感緊張憂慮，有家庭因為購買不同口罩、應否外出等而爭執，呼籲市民多點關顧身邊人，尤其長者及獨居人士如透過視像電話溝通，表達關心，同時要多包容及忍耐才能減低壓力。

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責任編輯：陳正怡