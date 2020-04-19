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【台灣疫情】防疫破功單日新增22宗確診　包括21名海軍敦睦艦隊官兵

健康 15:37 2020/04/19

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

台灣防疫破功單日新增22宗確診，包括21名海軍敦睦艦隊官兵。

台灣連續2天「0確診」後，竟防疫破功！台灣的中央流行疫情指揮中心今日（19日）公布新增22宗確診個案，其中海軍敦睦艦隊官兵就有21人，另1宗為境外移入，目前全台累計420宗，死亡案例維持在6宗。

綜合台媒報道，台灣當局昨公布台灣新增3宗境外移入病例，均為20多歲男子，3人分別是海軍敦睦艦隊磐石艦，其中2員為政戰學院參加海軍敦睦遠航的學生，1員為敦睦支隊艦上士官。確診病例3艘軍艦合計匡列700多人，漏夜採檢，結果暴增21人確診。

敦睦艦隊磐石艦群聚感染已累計24人確診新冠肺炎，海軍副司令梅家樹今（19日）在記者會上向社會大眾表達最大歉意。

報道指，這是台灣出現首宗軍隊確診病例，敦睦艦隊共有磐石艦、岳飛和康定巡防艦，擔任今年敦睦艦隊任務，但因新冠肺炎行程縮短，全程僅在3月12日至15日停靠帛琉，感染源尚未確定。

台灣的國防部軍政副部長張哲平昨表示，為配合疫情發展，調整敦睦規劃，4月9日回台抵港為符合指揮中心規範，在海上又多留6天，符合30天規定，全員才下船。張哲平又稱，隨行都有派醫官每天回報船上所有官兵同仁健康狀況，但很遺憾，傳來的報告都正常，讓政策督導單位無法掌握真實情況。

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責任編輯：羅嘉欣

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