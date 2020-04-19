【新冠肺炎】前線醫生聯盟對范鴻齡言論深表遺憾　促勿以昨日掌聲變成他日屠刀

▲ （經濟日報資料圖片）

本港今年初爆發新冠肺炎疫情，醫護曾罷工要求港府加強口岸入境措施，並抗議醫護防疫措施不足，醫管局主席范鴻齡昨提到早前醫護罷工相當嚴重，致病人權益受損，管理層須按法律及人事守則跟進。前線醫生聯盟發聲明對有關言論深表遺憾，要求醫管局停止白色恐佈，勿將昨日對醫護的掌聲變成他日屠刀。

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前線醫生聯盟今日(19日)發表聲明，對醫管局主席范鴻齡昨日就處理醫護罷工的言論深表遺憾，形容醫護以罷工保障全港市民健康，是合法合情合理；批評政府對醫護訴求置若罔聞，未及採取有效、必須措施，預防社區大爆發，以致醫療系統面臨崩潰。

聯盟又稱，現時疫情未完，局方已開始提出清算罷工員工，未有考慮前線醫護感受，更令前線抗疫醫護心寒，嚴重打擊士氣，要求醫管局停止白色恐佈，勿將昨日拍手支持醫護的掌聲，變成他日的屠刀，籲此時應與市民及醫護同行，齊心協力打好這一場仗，摒棄不必要的批鬥心理。

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醫管局主席范鴻齡昨日出席商台節目時讚揚醫護抗疫表現，又指作為醫管局主席是引以為傲，惟提到2月初逾7000名醫護罷工行動，就稱有立法會議員報稱有病人因醫護罷工被延遲治療，引致病情惡化，更打算追究。

他又強調醫管局是有規有矩的公營機構，任何醫管局管理層都無權說事件「就此算數」，亦沒有人可以說事件要從嚴處理，強調必須按既定機制，不偏不倚、合情、合理、合法看待每宗個案。

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責任編輯：陳正怡