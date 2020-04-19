【明星減肥】天后鄭秀文吃紫薯減肥　Sammi分享飲食修身之道【有片】

▲ 鄭秀文分享吃紫薯減肥的方法。

樂壇天后鄭秀文（Sammi）向來身材纖瘦，除了勤做運動外，鄭秀文也很注意日常飲食，因而身上沒有多餘脂肪。熱愛吃紫薯的鄭秀文跟大家分享減肥心得，她發現只要預先將紫薯放進雪櫃一晚才蒸熟來進食，便不易被身體吸收。

Sammi於社交平台貼出影片，並寫道：「食紫薯減身法。」

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▲ 鄭秀文熱愛吃紫薯。（鄭秀文FB截圖）

▲ 鄭秀文手持一個來自夏威夷的紫薯。（鄭秀文FB截圖）

影片中，身穿紫色服裝的Sammi笑言自己穿得像紫薯一樣，並說：「我很喜歡吃紫薯。」

她談到紫蕃薯與紫薯是有所不同，「紫蕃薯比紫薯高卡路里，也比熟薯甜，價格上，紫蕃薯則比紫薯便宜很多。」

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▲ 鄭秀文平日勤做運動。（鄭秀文FB圖片）

她分享如何吃紫薯減肥的方法，「將紫薯蒸熟後放在雪櫃的普通格一晚，翌日晚上再蒸熱它，紫薯變凍後會產生抗性澱粉，吃進體內會不易被吸收，令身體吸收的卡路里減少了，白飯也可這樣做。」

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