【新冠肺炎】今日新增2宗確診個案均曾訪英國　連續第8日錄單位數增長

▲ 衞生防護中心今日新增2宗確診個案，累計至今已有增加至1026宗。

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心今日新增2宗確診個案，累計至今已有增加至1026宗，包括一宗是疑似個案。屬自上周日(12日)以來，連續第8日單日新增宗數回落至單位數字。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君今下午見傳媒交代新增個案詳情。新增個案涉及一男一女，介乎35歲至47歲，當中2人均有外遊紀錄。

第1025宗確診個案涉及一名35歲男子，1月起於英國逗留，至4月17日從英國經多哈返港後，接受家居強制隔離，一直未有症狀，至今日確診，現於聯合醫院接受隔離治療。

至於第1026宗確診個案涉及一名47歲於機場工作的女子，曾於2月20日至25日訪英國，4月6日出現咳嗽症狀，今日確診，現於伊利沙伯醫院接受隔離治療。



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記者：陳正怡、鄧凱文