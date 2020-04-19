【北韓失守】北韓官方對外宣稱「零感染」　 報道指3月底境內已現確診病例

▲ 儘管北韓官方一直對外宣稱「零確診」，不過境外媒體《自由亞洲電台》日前引述消息指，北韓境內早在3月底已出現確診病例。

新冠肺炎疫情持續擴散，全球確診人數已突破231萬，至今仍宣稱「零確診」的國家寥寥無幾，北韓即為其中之一。儘管北韓官方一直對外宣稱「零確診」，不過境外媒體《自由亞洲電台》日前引述消息指，北韓境內早在3月底已出現確診病例。

報道引述兩名北韓境內消息人士指，北韓官員曾在公開演講時向民眾表示，北韓早在3月底已經有新冠肺炎確診病例，但未交代病例數，官員並透露確診者分布在平壤、北韓西南部的黃海南道和東北部的咸鏡北道。

早在3月底，日本《讀賣新聞》報道指，新冠肺炎疫情自邊境入侵北韓，現已擴散至全國，且部署北韓及中國邊境的人民軍部隊2月底至今有100名士兵死亡，疑似感染新冠肺炎，因此多次取消訓練。駐南韓美軍司令艾布蘭（Robert B. Abrams）也曾表示，他認為北韓無法躲過從鄰國中國爆發的新冠肺炎疫情。

另據南韓傳媒《朝鮮日報》報道指，北韓政府要求所有出現疑似症狀者居家隔離，更會強制將大門以釘子釘起，禁止他們外出。就算疑似病例死亡也會下令封口，以維持國內「零確診」的假象。

北韓官媒《朝中社》昨日（18日）報道指，當局已全面封鎖陸海空，以查看是否還有讓病毒進入的空間，全境封鎖將持續到新冠肺炎疫情得到控制為止。直到目前為止，北韓媒體從未報道過境內有人染疫，對外仍宣稱「零確診」。

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責任編輯:王俊賢