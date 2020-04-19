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【新冠肺炎】醫管局：再有34名確診患者康復出院　血庫存量緊張籲市民捐血

社會 16:36 2020/04/19

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

新冠肺炎疫情持續，醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生今日（19日）指，過去24小時醫管局向衞生署呈報41宗懷疑個案，現時共有449位病人正在留院接受隔離治療；過去24小時有34名確診病人康復出院，至今已有601病人及1名疑似確診病人康復出院。

【新冠肺炎】今日新增2宗確診個案均曾訪英國　屬連續第8日錄得單位確診宗數

直至中午12時，現時仍有418名患者分別在14間公立醫院留醫，其中8人情況危殆個案編號分別為第461、595、665、698、713 、833、857、956宗個案；另有6人情況嚴重 ，404名患者情況穩定。

庾慧玲表示，病床方面，公立醫院負壓病床及病房最新使用了1,130張及579間，使用率分別是49.7%及65.1%。

庾慧玲又指，疫情下，紅十字會捐血服務中心庫存量緊張，但緊急手術仍需要用上大量血液，為保障捐血人士及血液安全，捐血站已加強清潔，市民仍需要帶上口罩方可進入捐血站，她續指現時全港捐血站依然如常運作，呼籲市民捐血。

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記者：郭家穎

醫生 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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