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【此情不再】與台灣女神梁云菲拍拖一年被分手　金剛貼黑白獨照悼念舊情：R.I.P

娛樂 17:02 2020/04/19

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

金剛與梁云菲拍拖一年後分手收場。

39歲的金剛與比他年輕10年的台灣藝人梁云菲分手，拍拖一年的金剛被分手後貼出黑白獨照並寫上：「R.I.P」有性感女神之稱的梁云菲單方面公布分手消息，網民更發現金剛和梁云菲已不再追蹤對方。

梁云菲昨天（18日）一連發表數則帖文，她貼出一張夕陽照片，並謂：「第一次捉到小琉球的夕陽。」

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梁云菲貼出夕陽照片。（梁云菲IG圖片）

其後，Nana貼出一張為潛水照，並寫道：

孤獨就是自由，會讓人飛翔的自由。
但在飛起來之前，
你必須放開你一向熟悉的地心引力 。
那個穩穩將你握在手心保護你的力量。
你必須走，
必須背棄，
必須離開，
必須自私。
對所有親愛的或衷心憎惡的說不。
世界上只有一種成功，
就是用自己喜歡的方式，
過完一生。

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梁云菲認為孤獨就是自由。（梁云菲IG圖片）

梁云菲於社交平台單方面公布分手消息。（梁云菲IG圖片）

之後，她又貼出一張水著照片，表示：「當你眼淚忍不住要流出來的時候，睜大眼睛，千萬別眨眼。你會看到世界由清晰變模糊的全過程，然後在淚水落下的那一刻一切變得清澈。以前很多人都說當眼淚要掉下來的時候，就倒立吧。但是我不會倒立，那就待在海裏吧。」

被分手後的金剛於社文平台貼出一張黑白獨照，並留言：「R.I.P」。如今，二人已不再互相追蹤對方的社交平台，正式結束這段一年情。金剛的經理人向傳媒證實二人已和平分手，並表示雙方會彼此祝福對方。

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金剛貼出黑白獨照悼念舊情。（金剛IG圖片）

金剛與梁云菲此情不再。（梁云菲IG圖片）

情史多多的緋聞王金剛曾與Mandy Lieu、蔡慧欣、張嘉兒及小儀傳出緋聞，而他曾公開承認的舊愛則只有陳蕊蕊和梁云菲。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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