【新冠肺炎】逾7成零售從業員指生計受影響　職工盟倡設失業援助金

▲ 有工會調查指，逾7成受訪零售從業員指生計受影響。（陳國峰攝）

新冠肺炎打擊經濟，零售業首當其衝。有工會批評，政府第二輪防疫抗疫基金對不同行業仍有遺留，對一些已失業人士支援亦不足，要求政府設立失業援助金。

職工盟屬下的零售、商業及成衣業總工會和保險及金融從業員權益分會今日（19日）公布問卷調查結果，273個受訪者當中，發現72.9%受訪者表示近3個月的就業情況有受疫情影響，其中53%是零售及商用服務從業員，面臨解雇、被逼放無薪假等；另有6成人收入減少，當中有32%人表示全無收入。

零售、商業及成衣業總工會總幹事張麗霞表示，接獲多宗求助個案，包括一名30多歲從事零售業的男士被公司解僱，下月起失業，他太太亦於3月底失業，家中有2位年紀幼小的子女要照顧，但幸好居於父母名下單位，否則如要外出供樓，「跳樓都唔掂」。

職工盟主席吳敏兒批評，政府目前以放寬綜緩資格，或以強積金戶口作為申領資格但條件嚴苛，作用不實際；而僱主亦有機會扣起「保就業計劃資助」的款項，「個別員工點可能知道成間公司有幾多人手」，亦無從得知相關薪金資料，難以向政府舉報。

團體建議多項措施，包括呼籲政府設立失業援助金，免除入息及資產審查，發放為期6個月而金額相當於正常工資8成、上限為1.6萬元的緊急失業津貼，以解決僱員的燃眉之急。

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記者：蘇文軒