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中聯辦是否按《基本法》第22條設立惹爭議　譚耀宗指現毋須釋法

政治 16:50 2020/04/19

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中聯辦是否按《基本法》第22條設立惹起爭議。（資料圖片）

國務院港澳辦及中聯辦早前發聲明批評，民主派阻礙立法會內務委員會選舉主席，被質疑違反《基本法》第22條，其後中聯辦澄清指，並不是按上述條文設文，而港府則發新聞稿回應，但曾一度指中聯辦是按《基本法》第22條成立。全國人大常委譚耀宗認為，上述條文所指是兩辦以外的部門，但現階段沒有釋法的需要。

曾任基本法起草委員會委員的譚耀宗表示，港澳辦為草委會的秘書處，新華社分社長則為草委會副主任，反映兩辦一直代表中央主管港澳事務，所以《基本法》第22條中「中央各部門在香港特別行政區設立的機構」，是指兩辦以外的部門。譚耀宗又認為，現階段沒有釋法的需要，強調人大常委會每次釋法都會小心謹慎處理，沒有辦法之下才會考慮釋法。

身兼草委會委會的港大法律學院教授陳弘毅指出，中聯辦早在香港回歸前，就以新華社香港分社身分設立，直至1999年才改稱中聯辦，過程未有經港府同意，所以並非根據《基本法》第22條成立。陳續指，無需要就相關條文釋法，因現時問題是兩辦的聲明有否違反《基本法》第22條，而非有關條文的字眼。

本身為資深大律師的行政會議成員湯家驊則擔心，《基本法》第22條的爭拗若然持續，會引發人大釋法，而《基本法》的最終解釋權在人大常委會手，認為以大陸法原則去理解，中聯辦所言並非沒有道理。

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責任編輯：陳宛彤

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