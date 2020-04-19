【新冠肺炎】事隔10天再現本地確診個案　機場地勤69名同事需接受檢測

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，今日再多2人感染，包括一宗本地感染個案，涉及第1026宗確診的47歲女子，屬4月9日以來再錄得本地感染個案。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，患者屬維珍航空香港地勤職員，於機場為英國抵港人士分流取行李及搭專車，非直接招待旅客。

患者於4月6日出現咳嗽症狀，潛伏期3月23日至31日一直放假留家，或僅到居所附近，至4月1日上班；4月14日及16日兩度於機場診所就醫，17日因咳嗽持續到北大嶼山醫院急症室，翌日就口水樣本作檢測，今日確診。

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她稱，患者獨居於東涌裕東苑賀東閣，故未有同住密切接觸者，惟因發病後曾有一段長時間上班，中心會將其一同進餐的數名同事列為密切接觸者，其中一名曾一同進餐同事出現症狀，已送院跟進。中心亦為會患者共69名同事作病毒檢測，以了解當中有否隱性傳染病者。

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張竹君直指，本地感染個案再現，或反映社區有隱性傳播，而機場確是高危地方，不排除會經環境污染間接受感染，而機場亦已加強清潔工作。

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記者：陳正怡、鄧凱文