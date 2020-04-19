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民主派指中聯辦扭曲《基本法》　批評港府盲目附和

政治 17:07 2020/04/19

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22名民主派議員發聲明，批評中聯辦扭曲《基本法》。（資料圖片）

自國務院港澳辦及中聯辦發聲明，批評民主派拖延立法會內務委員會選舉主席工作後，風波愈演愈烈。22名立法會民主派議員今日（19日）發聲明，指中聯辦扭曲《基本法》，港府修改新聞稿是「跪低」。

中聯辦上周五表示，國務院港澳辦、中聯辦是中央授權專責處理香港事務的機搆，不是《基本法》第22條所指的「中央人民政府所屬各部門」。港府發言人前日6時52分回應傳媒查詢時表示：「中聯辦是中央政府在香港特别行政區根據《基本法》第22條第2款設立的3個機構之一」，但前晚11時36分，發稿修訂，把上述句語剔除。

民主派聲明指，《基本法》第22條清楚訂明適用於中央政府各部門，批評中聯辦為合理化干預香港內部事務，肆意扭曲《基本法》，視《基本法》和常識如無物。

聲明續指，港府於6小時內發出3個版本新聞稿，最終是跪低，盲目附和中聯辦，而港府以往一直公開承認，《基本法》第22條適用於中聯辦，分別是2000年1月21日的憲報、2007年1月的立法會文件，政制及內地事務局局長聶德權更在2018年的立法會上，明言「我們亦相信中聯辦會一如既往，根據《基本法》第22條訂明，遵守香港特別行政區的法律」。

民主派表示，對港府附和中聯辦扭曲《基本法》感到憤怒，並予強烈譴責。

責任編輯：陳宛彤

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