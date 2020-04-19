【生仔要考牌】日落大風一家三口清水灣游泳　父母不斷浸BB落水凍到無反應【附BB學游水貼士】

▲ 一對父母在日落大風時分，帶未夠3個月的BB去浸海水，BB疑凍到無反應。

在新冠肺炎疫情下，家長都盡量安排嬰幼兒留在家中，以免接觸人群。今日（19日）有媽媽網民在facebook專頁《生仔要考牌系列》投稿指，昨日黃昏5時半，在清水灣二灘見到一家三口帶BB去浸海水及影相，BB更疑凍到無反應，令人擔憂。

一名媽媽網民昨日約5點半，在清水灣二灘見到一對胖爸爸及纖瘦媽媽，帶著身穿粉紅色泳衣的BB不斷浸水兼慢慢影相，該網民指當時太陽落山，比較大風，很多大人已經上水，海上只有幾個人。

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該對父母除了在海邊不斷浸BB的下半身外，胖爸爸更抱著BB遠離海邊再浸。目擊網民指，「BB已經凍到完全冇晒反應」，擔心BB有低溫症，對該對父母的行為看不過眼。

有網民認為，現時海水仍比較凍，不宜放BB下水，最好待端午節後；有人亦反斥該網民過敏，「你覺得凍唔凍代表人哋都覺得凍」、「無喊應該無問題嘅」。

海水污染不宜讓1歲以下BB浸水

藝人兼專業游泳教練黃澤鋒認為，讓BB去適應海水本身沒有問題，他自己亦有在女兒3個月大時，讓她雙腳「掂下海水」，但最好待孩子1歲才正式「下海」，因海水比較污染，尤其是女孩子在受污的海水下易患陰道炎，「醫生都有告誡過我們」。

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他又不建議，在日落大風的時候讓嬰幼兒出海，想讓嬰幼兒嘗試水性，宜待端午節後，陽光充沛的時候進行比較安全。

小朋友體質比較虛弱，出海應該在陽光下進行，小朋友冷親比較麻煩。幾個月大的嬰幼兒不宜整個身浸落水，踢兩下水還可以。

低至3歲可正式學游泳

黃澤鋒建議，1歲起身體較強壯，可以嘗試全身浸水，「但要注意小朋友是否健康體質或有否皮膚敏感。」待3、4歲起，就可正式學游水，玩「吹波仔」即將頭浸入水中吹泡泡，令孩子先對水不再恐懼，慢慢再學踢腳等游泳技巧，「5歲後記性就好好多。」

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記者︰林綺玲