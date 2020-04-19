【復課安排】澳門政府宣布高中率先於5月4日復課　初中則於5月11日復課

▲ 澳門特區政府今（19日）宣佈將於5月4日復課。

受新冠肺炎疫情影響，澳門特區政府早於1月30日決定所有學校將無限期停課，至今已停課2個多月。有見澳門累計共45名確診病人，而且自4月9日起，已連續11天無新增確診個案，由於近日疫情放緩，當局今（19日）宣布高中將於5月4日復課，而初中復課日期則為5月11日。

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澳門政府指幼兒及特殊教育會考慮以更彈性的方式處理，不排除本學年不回校上課，如家裡確實沒有人照顧幼童的家長可向學校提出申請，學校按家庭實況和配備條件等因素作出審批後，從初中復課日起，可為幼兒一至三年級、小學一至三年級及特殊教育的學生提供友善措施，在遵守衛生防疫的相關措施下，安排有限度的回校照顧，但不會進行教學活動；又呼籲及希望學生未來兩星期留在澳門，而跨境學童則要預先做好配合出入境政策的要求做好回澳上課的準備。

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記者：郭家穎