【日本疫情】民眾大賣場瘋搶口罩　官方派發孕婦專用口罩被揭有蟲

▲ 日本官方派發的布口罩被民眾實在太小，部份孕婦專用的口罩更被發現質量有問題。

受新冠肺炎疫情肆虐影響，日相安倍晉三早前宣布全國進入「緊急狀態」，同時自上周五（17日）起向所有家庭分發布口罩。不過，這批官方布口罩卻被民眾嫌棄實在太小，不少民眾於是前往美式大賣場、藥妝店搶購正常尺寸的口罩，甚至掀起瘋搶潮。此外，日本厚生勞動省亦發現在向孕婦發放的口罩中，當中有部份質量出現問題，沾有污垢和毛髮，甚或混入蟲子。

網民回應瘋搶潮：真正為生命奮鬥

綜合日媒報道，安倍晉三早前宣布，將為每戶家庭提供2個布口罩協助抗疫，這些布口罩可以經清洗後重複使用。不過首批官方布口罩自上周五陸續送至居民手上時，卻被批評尺寸太小，口罩上下寬度根本不能同時遮蓋鼻子與下巴，而且布料太通透，質疑抗疫成效，於是不少民眾自行在市面搶購為數不多的口罩。

有日本網民近日在twitter發布一段片段，片段中大批日本人在大賣場Costco瘋搶口罩，只見職員剛拆箱，其他人就紛紛伸手在搶，與過往日本人循規蹈矩的形象大相逕庭。不少日本網民表示「生命危機面前，已經沒有形象」、「這才是真正的為生命奮鬥」、「這才是日本人的真面目啦！」

官方孕婦口罩質量存疑

有關當局向民眾派發布口罩的詳情，日本厚生勞動省自4月14日起已向日本全國各地運送總計約50萬個口罩。不過，厚生勞動省昨日（18日）表示，共有約80個地方政府回報發配予孕婦的口罩「沾染污漬」、「包着頭髮和灰塵」、「有蟲子」，合計約1900個為瑕疵品。

厚生勞動省表示，布口罩向多個製造商訂購，將會對工廠提出改善的要求，並將以全新的口罩替換瑕疵品。同時向民眾保證，再分配前會對口罩進行檢視，混有瑕疵品的可能性很低。據資料顯示，日本境內確診個案目前已達逾1.1萬宗，死亡個案有237宗。

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責任編輯:王俊賢