【美國疫情】媽媽無徵狀感染新冠肺炎　回家播毒連累17子女集體中招

▲ 美國一位媽媽出現無徵狀感染，回家播毒導致17名孩子中招。

新冠肺炎疫情肆虐全球，其中美國確診人數迫近74萬，近4萬人死亡，全球最多。美國一個家庭也出現集體感染，一名擁有18名孩子的媽媽染上新冠肺炎，但沒有出現病徵，媽媽在不知情下回家播毒，令其中17名孩子集體感染，直到孩子們和她出現症狀，才驚覺大件事。

據美國傳媒報道，一名居於賓夕凡尼亞州Penfield的媽媽Brittany Jencik，母愛爆棚共養育了18名子女，當中有多名是領養孩童，組成了大家庭同一屋簷下。

約5星期前，Brittany不幸感染新冠肺炎，至今仍未知感染源頭。她起初沒有任何病徵，不知就裏下將病毒帶回家，直到自己及子女們陸續出現症狀。

【集體染疫】長輩病逝17家人岀席喪禮中招 媽媽疑染疫亡與長輩同一病房病逝

媽媽︰我從未如此恐懼

最終18名孩子中，有17人確診染上新冠肺炎，媽媽本人更成為重症患者，媽媽形容像一列貨運火車衝擊這個家。

實在這太可怕了！這1個多月真的非常煎熬，在我病情最嚴重的幾天裏，我害怕再也無法回復到從前一樣，我真的從未如此恐懼過……

【美國疫情】確診突破50萬紐約連續3日死亡創新高 「萬人塚」葬沒家屬認領無名屍

聘清潔團隊全屋消毒

經過1個月與家人隔離治療後，孩子們逐漸康復，一家人大步檻過。媽媽更邀請任職清潔服務的友人，出動12人團隊為她全屋清潔消毒，

我要竭盡所能，保護我心愛的人。

更多美國疫情家庭故事，即睇︰

【贏在防疫時】媽媽輕視疫情不顧丈夫反對 帶2孩去自組Playgroup確診抱憾終生

【人間有愛】媽媽門口標示「家有病童」 暖男速遞員細心消毒包裹︰請保重

【醫生媽媽】赴前線抗疫被指染病風險高 美國醫生單親媽痛失4歲女兒撫養權

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

責任編輯︰林綺玲