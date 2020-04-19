男警宵夜時以玻璃樽襲女同袍被捕　女警頭部受傷清醒送院

▲ 報道指涉案警員駐守於天水圍警署。(資料圖片)

有警員涉嫌互相毆鬥，疑致一名女警頭部被打傷。有報道指，約10名休班警員在今日(19日)凌晨4時在元朗吃宵夜期間發生肢體衝突，一名女警疑被同事打傷頭部。案件由元朗警區重案組調查。警方晚上向TOPick記者證實，一名40歲姓梁的休班男警懷疑以玻璃瓶及手，襲擊一名姓蘇的31歲休班女警後離去，該女警受傷，送博愛醫院治理，送院期間清醒。

警方發言人指，事發於今日凌晨約4時30分，在元朗屏輝徑2至44號一食肆，該2名休班警因瑣事爭執，其間休班男警懷疑以玻璃瓶及手襲擊休班女警後離去，他於今日下午在元朗區被捕，涉嫌普通襲擊，正被扣留調查，案件交由元朗警區重案組第三隊跟進。

警方發言人強調，警隊非常重視警務人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍及姑息，定必嚴正處理，進行刑事調查及紀律覆檢。

報道指，事發今日凌晨4時許，隸屬天水圍分區軍裝巡邏小隊的10名休班警員，於元朗屏會路一食肆吃宵夜期間，其中2人爭執並發生肢體衝突，未知爭執原因，而1名女警員上前勸阻，疑遭人以玻璃樽打傷頭部。據悉受傷女警被送往博愛醫院治理，一名男警長被捕，事件已通報天水圍分區指揮官及助理分區指揮官（行動），事件將會向元朗警區管理層匯報，案件仍待調查。

責任編輯：蘇文軒