項明生：回不去的獅子山下

獅子山下，望不見歡欣人面。太平山頂，聽不見遊人歡笑。維港兩岸，在

遠方迷霧，又黃又藍，霧靄幾時消散？

一個小時的演出，許冠傑及阿旦的三個社交平台總觀看人數已達250萬，

怪不得李傲然問：「我唔明白點解許冠傑出嚟開個live跟住大家會咁大反

應。」年長七旬的老歌手，本來是社交媒介的弱者，許冠傑的fb粉絲遠不

及何韻詩的九分之一。但這兩個歌星相隔一天的綫上演唱會，觀看人數許

冠傑拋離何韻詩近十倍，自然有人會黑人問號了。

「那種由70、80年代經濟起飛所帶動的『香港仔』精神，放在反送中後的

疫症香港，真的有任何叫座力嗎？」羅冠聰在fb貼文中問。我打個比喻，

《寒戰II》還是《復仇者聯盟4》，哪個真的叫座？當以票房或點擊數字

最為客觀，而非一己之主觀意見。何韻詩是唱得之人，一把結他自彈自唱

就有30萬點擊，唱《是有種人》，或許比許冠傑的《同舟共濟》更能引起

90後、00後的共鳴，更「呼應時代」。但那個「時代」，限定30萬人的圍

爐。

700萬人，並非只有90後、00後才有綫上聽歌權。另一把結他唱出「但願

日後獅子山下，人人團結永不分化」，即使已是昨日渡輪上的喃喃自語，

那就讓幾百萬廢老們發一個短夢，夢中艷麗洋紫荊仍到處盛放，淚眼中盡

是昔日好風光。

原文刊於《晴報》