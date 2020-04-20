【美國疫情】雙胞胎女兒早產留醫遇疫情　醫院封鎖爸媽被禁探望5周

▲ 爸媽已有5周未見兩名初生雙胞胎女兒。

新冠肺炎疫情持續，美國染疫人數超過74萬宗，有一名美國媽媽在2月中旬早產誕下雙胞胎女兒，兩女兒在深切治療部觀察，卻不幸遇上肺炎疫情，醫院自3月中旬開始封鎖，媽媽和丈夫至今5星期，均無法再見兩女兒一面，擔心孩子會忘記父母。

據外媒報道，美國媽媽Kendra Berry-Stankovich在2月20日誕下雙胞胎女兒Danica和Quinnlyn，由於孩子是31周早產嬰，需要在初生嬰兒深切治療部留院，Kendra和丈夫每日都去探望她們。然而隨著新冠肺炎疫情嚴峻，醫院由3月13日起封鎖，禁止訪客，Kendra和丈夫亦被禁止與女兒會面。

醫院打給我們，說我們不能過去。護士很好，盡可能讓我們Face Time，也會給我們發照片。

▲ 雙胞胎女兒至今仍在醫院留醫。（Twitter圖片）

盼女兒盡快回家

Kendra坦言，她和丈夫從沒有預想過這情況，希望告訴其他準父母做好準備，以防萬一。Kendra仍盼望能與孩子面對面相見，擁抱一下孩子。

我告訴護士，我還是想進去，但他們拒絕。我只能在家中泵奶，帶到醫院放下。我也為兩名大孩子感到難過，他們至今都未見過妹妹。

目前，院方仍未給予兩名雙胞胎孩子出院的確實日期，Kendra希望她們能早日回家重聚。

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責任編輯：王明芳