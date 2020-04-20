【齊心抗疫】里安納度發動荷里活名人捐款　助受疫情影響貧困家庭解決溫飽問題

▲ 里安納度發起捐款挑戰，善心人有機會同場參演新戲。

荷里活男神里安納度狄卡比奧（Leonardo Dicaprio）繼早前創辦環保基金會、救援澳洲山火等之後，面對近日新冠肺炎疫情影響全球，里安納度親發起名人挑戰「#AllinChallenge」，捐款的善心人更有機會參演他與羅拔迪尼路（Robert De Niro）的新作《Killers of the Flower Moon》。

其實，影帝里安納度一直以來致力慈善以及環保活動，早前亞馬遜森林大火以及澳洲山火，他總共捐出800萬美金（約6,200萬港幣）善款，協助災後保育及重建。

本月初里安納度宣佈創立新的慈善基金「AmericasFoodFund」，以幫助美國缺乏糧食的貧窮家庭。

日前他為基金發起「#AllinChallenge」這個慈善挑戰，呼籲大眾捐款幫補貧困家庭，讓他們獲取足夠糧食解決溫飽問題。他並找來好拍檔、影帝級羅拔迪尼路（Robert De Niro）合作。

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▲ 抗疫期間兩位影帝靠視像電話對話。（影片截圖）

捐款者有機會與男神合作

里安納度日前在他的個人instagram宣布這項「#AllinChallenge」，並找來羅拔迪尼路進行視訊，透露今次的活動是為幫助於新冠肺炎疫情下，受到嚴重影響的基層家庭，善款會用作購買有需要人士的糧食等物資。

他更透露，捐款者有機會參演其新作，里安納度與羅拔迪尼路合演、由金像大導馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導的《Killers of the Flower Moon》，幸運兒在機會在當中擔當臨時演員，以及出席星光熠熠的首映禮。

▲ 羅拔迪尼路（Robert De Niro）亦有參與挑戰。（影片截圖）

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里安納度更點著名Talk Show主持艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres），以及奧斯卡兼金球獎最佳男主角馬修麥康納希（Matthew McConaughey）接棒，繼續這個「#AllinChallenge」。

▲ Ellen毫不手軟捐出100美金。（影片截圖）

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而Ellen接下挑戰後馬上拍片宣佈會捐出100萬美元（約778萬港幣）作善款，希望能夠做個好示範讓更多人能夠身體力行支持善舉。

Ellen之後點名歌手Justin Timberlake以及《婚姻故事》（Marriage Story）女演員Laura Dern接力。

Ellen與里安納度的附帶條件類似，只要在網站上去到她的頁面捐出25美元（約194.5港元），就有機會與她一起主持人氣節目《The Ellen DeGeneres Show》。

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