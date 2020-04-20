【好學女神】徐若瑄碩士論文研究自己惹爭議　發文澄清：寫自己資料蒐集較完整

▲ 徐若瑄碩士論文題目靴非議。

一孩之母徐若瑄，為實現夢想而再度走入校園，並於2019年畢業於台灣世新大學的上海MBA境外碩士在職專班公共關係暨廣告系，更榮獲「傑出表現獎」。可是最近有網民稱徐若瑄的畢業論文以自己為研究對象，引起社會關注。

昨晚（4月19日），徐若瑄在個人社交媒體發長文澄清，表示指導教授許安琪也有發文力證徐若瑄的碩士學位資格。

徐若瑄寫道：「謝謝大家對我的關心，雖然我不是最優秀的，但一直以來我珍惜每一天，每一次機會和每一個相遇，對人、生活、家庭、事業、包括課業。」

▲ 徐若瑄在去年取得碩士學位。（取自徐若瑄facebook）

【一代詞王】小五輟學靠自學中文成填詞人 黎彼得嘗盡世態炎涼早悟人生

徐若瑄童年家貧輟學

現年45歲的徐若瑄，年幼時因家境貧困被迫輟學，在同齡的人無憂無慮上學時，14歲的徐若瑄已經要為養家糊口而奔馳走。

她曾在個人社交媒體回憶過往的心情：「14歲開始工作，對那階段的我最重要的努力目標是，全家每天能吃的飽、能換一個沒有老鼠的地方住、能換一個刮風下雨不會再漏水的房子、能不再擔心下個月房租繳不出來、能看到媽媽幸福的笑容。」

徐若瑄在2014年2月5日與富商李雲峰結婚，翌年誕下兒子Dalton。

即使事業家庭兩得意，但讀書一直成為她心中的遺憾，因此她在4年前決定重返校園攻讀碩士課程，並在去年畢業。

▲ 雖然已是一孩之母，徐若瑄仍抽時間去讀書。（取自徐若瑄facebook）

【美女郊遊遊】沈殷怡陳欣妍性感行山掀話題 真正節目內容更衝擊視覺

徐若瑄解釋論文非自傳

對於近日碩士畢業論文以研究自己為題目而被質疑，徐若瑄在個人社交平台發長文表示，從前為工作沒機會升學，所以對於今次重返校園的機會非常珍重。

徐若瑄並強調：「我用認真來回報。以前忙著顧三餐，沒能把書讀完，感謝世新大學給我機會學習，讓我能更懂行銷傳播的相關理論與新科技媒體知識⋯等，因而才有機會從幕前著手參與幕後電影的監製和製作的工作，有更多元的發展。」

對於理文為自傳的指控，徐若瑄解釋：

論文會選擇『技術報告』用自身有30年經驗和自己本身在做的事，是最擅長也會有最多資源，同時對自己最有幫助也最有意義，所以當然是鎖定演藝圈的範疇，但一想，以誰為案例都會擔心說錯寫錯就不好意思了 ，所以在指導教授同意下，覺得寫自己，一來資料蒐集取得較完整，二來論文對大眾對此主題的瞭解以及對自己的自我檢視，也才真正有價值。

▲ 徐若瑄在去年取得碩士學位。（取自徐若瑄facebook）

【此情不再】與台灣女神梁云菲拍拖一年被分手 金剛貼黑白獨照悼念舊情：R.I.P

徐若瑄的指導教授許安琪亦在聲明中表示，著作屬技術報告、個案挑選之代表性和研究方法採自述法也是合乎畢業論文的三種方向，因此認為徐若瑄在娛樂圈擁有超過30年經驗絕絕合乎資格。

徐若瑄表示這份論文得來不易，自己為完成論文「頭髮都白了」，希望有興趣踏入演藝圈的朋友們，可以有時間可以參考自己的畢業論文。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF