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【新冠肺炎】許樹昌：必須再延長限制社交距離措施　最理想至最後一宗本地個案起計28日

社會 10:42 2020/04/20

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許樹昌認為，由於剛新增的本地個案的感染來源未明，因此限制社交距離的措施有需要再延長一段時間。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，昨（19日）新增2宗確診個案，其中一宗為本地感染個案，是一名曾負責接待英國旅客的維珍航空地勤人員。中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，由於剛新增的本地個案的感染來源未明，因此限制社交距離的措施，包括限聚令及限制社交距離等有需要再延長一段時間，最理想的情況是延長至本港最後一宗本地個案起計的28日，也難以估計合適復課日期。

【新冠肺炎】今日新增2宗確診個案均曾訪英國　連續第8日錄單位數增長

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許樹昌今早（20日）在電台節目說，近期不少從英國回港的人士都帶有病毒，地勤人員工作環境較高危，相信患者在機場感染的機會較高，可歸納為本地個案，但認為較難追查感染源頭，因旅客人數眾多，目前最重要工作是找到患者的緊密接觸者，阻止病毒再有機會在社區爆發。

對於本港相隔約10日後再次出現源頭不明的本地感染個案，許樹昌說，當有新型病毒爆發，要做到長時間完全沒有本地感染個案存在一定難度，現時首要是要找出患者的緊密接觸者。他又指，只要個案長時間保持單位數字，同時沒有不明來歷的社區爆發，也可以考慮逐步放寬措施，但短時間內必須再延長。

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記者：陳子謙

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