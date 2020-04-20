【救救毛孩】貴婦幼犬患病被遺棄等死　梁祖堯徹夜救犬斥棄犬者：你不配有寵物

▲ 梁祖堯分享近日救被遺棄小狗的親身經歷。

舞台劇演員梁祖堯向來是愛狗之人，亦十分支持領養不棄養。梁祖堯昨晚（19日）在社交平台分享親身經歷，他表示在元朗發現一隻被遺棄的貴婦狗BB，小狗並身患重病，梁祖堯把狗由元朗一直帶到西環的獸醫診所，希望盡最後一分力拯救無辜小生命。

梁祖堯在facebook貼上3張貴婦幻犬的黑白照，沉重地分享自己的親身經歷。他稱昨日早上8點在元朗的社交群組，知道一隻黑色貴婦被遺棄係一個細小嘅寵物袋裏面，奄奄一息，梁祖堯碰巧在附近，便駕車去接小狗。

▲ 粱祖堯分享徹夜救狗的經歷。(取自facebook)

梁祖堯指小狗約兩、三個月大：「身型非常嬌小，眼神非常堅強，但身體虛弱不堪，連站起來的力量也沒有。」

他感覺小狗似患狗瘟或腸病毒，用針筒給她餵了一些蜜糖水，不消一會全部嘔吐出來。他立刻找醫生，但元朗所有信譽良好的醫生都已經滿約了，後得群組內的好心人告知，預約西環一間動物診所，便立即開車出去。

獸醫診斷後，指小狗體溫過低，脫水，便便有血及惡臭，幾乎證實是腸病毒。做了一個快速測試，病毒濃度很高，指情況不樂觀。

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▲ 貴婦狗BB發現時奄奄一息。(取自facebook)

梁祖堯稱：「但這個小女孩求生意志很強，心跳還是很有力，雖然只是相處了兩個鐘，但和她已經建立了一份感情了。我希望她能夠大步攬過活下來。」

他為小狗取名Pepe，後來小狗經歷吊鹽水，注射血清，注射干擾素，醫生護士都盡最大努力，希望她能活下去。

祖堯指深夜收到護士傳來兩條短片，其中一條，聽到小狗痛苦尖叫，護士指腸病毒病發時會很痛，痛得她不停在叫，祖堯聽著聲音已心碎。

他深深指責：「世界上有人竟然冷血到，可以把這個病重的小朋友，放在公廁等死。」

翌日早上動物診開門，他由元朗出發西環探望Pepe，但已收到姑娘短訊，指小狗已去了彩虹橋。

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▲ 貴婦狗BB已返了彩虹橋。(取自facebook)

祖堯摸著小狗遺體，想著剛巧這天就是他婆婆離開了一年的忌辰：「婆婆喜歡小狗，我知道婆婆公公在天家，會繼續代我照顧這個可憐的小朋友。」

他也感激醫生和護士，體現就算失望也不可以絕望。也感謝當初發現小狗的女士，及發現她的清潔工人。該名女士善良地要求分擔一半醫藥費，但祖堯婉拒了。

▲ 梁祖堯愛狗，高峰時曾同時養有一隻巨型犬、三隻大型犬和兩隻小型犬。(取自facebook)

祖堯感慨：「想把這故事寫出來，也許拋棄她的人會看到，Pepe 離開是眼神還是多麼的善良，多麼的勇敢。但你怎麼可能把這個小天使在最痛苦的時候讓它自生自滅，你不配有寵物。」

無良商人把動物繁殖當作商品。大家如果想養寵物，請到領養機構領養，不要購買。沒有需求，就沒有生產。

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