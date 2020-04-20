【明星創業】吳建豪xVESSELL品牌衝出國際　獲山本耀司邀合作聯乘出波鞋

▲ 吳建豪創業推出xVESSELL品牌。

吳建豪（Vanness）當年以台劇《流星花園》中F4身份而為人所認識，這年頭他多了一個身份就是時裝設計師， 一手創立以xVESSEL為名的時裝品牌，而估不到的是由他設計的球鞋成為中台大熱，最近就連著名日本時裝大師山本耀司都邀請他合作。

▲ 吳建豪創立了xVESSEL品牌，估不到的是球鞋大賣，更得到山本耀司的賞識。（本報攝影組）

影星歌手以時裝為副業的有很多，例如古巨基、杜德偉等，但他們都不是修讀時裝出身，而且演藝形象過於根深柢固，非要耗九牛二虎之力方可稍露曙光，吳健豪亦不例外，但他優勝的地方是，清楚自己要行甚麼的一條路。

▲ BTS的J-Hope都穿上xVESSEL球鞋。（圖片：xVESSEL IG）

上海時尚展嶄露頭角

xVESSEL和其他年輕人品牌一樣走街頭服路線，吳建豪2018年12月參與了陳冠希在上海所舉辦的Innersect時尚trade show，意外的是當時大出風頭的並不是品牌的服裝，而是每人經過他的xVESSEL展銷攤位都搶著詢問的一款名為Peace by Piece的球鞋。

▲ Yohji Yamamoto X xVESSEL球鞋應用了鈕動鋼絲按鈕從而調校球鞋鬆緊。（$3,800/圖片：Yohji Yamamo IG）

就是因為眼見這樣，吳建豪知道做設計專注一件事上是很重要的，他說：「品牌有tee和衞衣等，但大家比較注意到是球鞋，於是我明白到與其甚麼都想做，倒不如腳踏實地集中做好一樣東西來得更重要。」

▲ 舒淇可說是首批穿上xVESSE球鞋的女星。（圖片：xVESEEL IG）

明眼人一看都知xVESSEL球鞋以Converse的All Stars球鞋為基礎，鞋面面料呈披口、鞋側不規則的膠條用人手逐一黏上，加上特厚的橡膠鞋底，將設計和舒適度再進一步提升，幾乎整對球鞋都必須用上人手製造。

對於鞋款不走簡約路線，他有以下解釋：

我知道市場上有很多人喜歡簡單的設計，但誇張的設計仍是要去做，因為這樣才可以看到設計上的力量，我們並不是只做簡單的設計來滿足市場上的要求。

▲ 山本耀司和吳建豪。（圖片：xVESSEL IG）

獲時裝大師山本耀司青睞

他亦將球鞋讓一些影星朋友們試穿，當中包括余文樂、舒淇等、希望藉此以作招徠的同時，更可以徵詢他們的意見，而眾星亦不介意在自己個人的instagram展示xVESSEL球鞋，結果由去年開始已成為潮人口中的「秘密」球鞋，甚至連日本時裝大師山本耀司亦找他合作。

他說：「事源有一次被好友邀請去KTV，『K房』內竟然出現了時裝大師山本耀司，唱歌喝酒間發現大家有不少的共同興趣，及後再度見面時，我將這雙球鞋送給他。」

山本耀司看到這雙球鞋時，顯得非常雀躍驚訝，說道：「這是你做的？是你的品牌？你可以幫我做嗎？」

吳建豪見狀，馬上答應大師的要求，雖然只有短短1個月時間製造，但在時裝展前做出一雙經改良版用上鈕動鋼絲按鈕而調校鞋子鬆緊的球鞋，而這對鞋正好在今個春夏季正式上架，在全球Yohji Yamamoto的店舖有售，間接令更多人認識xVESSEL的名字。

▲ Yohji Yamamoto X xVESSEL球鞋紅色版本是聯乘獨有，鞋底側的膠帶用人手逐一貼上。（$4,600/圖片：Yohji Yamamoto IG）

而更厲害的是，早前超級韓團BTS（防彈少年團）的J-Hope也穿上品牌的球鞋亮相排舞，令xVESSEL的人氣再次提升，成為少數藝人推出服裝品牌去到國際層面的一人。

記者：何偉雄