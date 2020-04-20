【限聚令】 中環大媽表演8人違縣限聚令被票控　大媽轉戰蝴蝶灣高峰期達200人聚集

▲ 屯門公園大媽無視限聚令，轉戰蝴蝶灣公園單車徑。

新冠肺炎疫情持續，港府實施限聚令，禁止公眾地方多於4人聚集，以防增加病毒傳播風險。不過一直被指擾民的大媽歌舞團無視禁令，近日仍於中環海濱表演。警方上周五（17日）巡查時，分別向3名表演檔負責人及8名圍觀者發出定額罰款告票和傳票，因他們違反限聚令。有區議員亦發現，屯門公園大媽歌舞團最近轉戰蝴蝶灣公園，令單車徑淪為表演場地，高峰期曾多達200人聚集，惟他們「彈出彈入」，康文署難以執法，至上周末（4月18日）採取一系列措施後，公園才暫時回復清靜。

中環海濱常被投訴有表演者聚集，上周五（17日）晚上警方到場巡查，發現仍有街頭表演者設置擴音器進行歌舞表演，引來市民駐足圍觀，警方隨即上前調查。由於部分人超過4人聚集及相距不足1.5米，警方向8名違反限聚令的觀眾發出2,000元的定額罰款告票，並向3名表演檔負責人發傳票。

同時，屯門公園大媽因為勁歌熱舞擾民引起社會廣泛關注。屯門區議會2019年7月已通過促使政府取消屯門公園「自娛區」，令賣唱亂舞大媽暫時收斂。不過，屯門區議員甄紹南向TOPick表示，農曆新年後屯門公園大媽歌舞團開始轉戰蝴蝶灣公園，在單車徑範圍賣唱，引來不少阿叔阿伯圍觀，高峰期有12個攤檔，多達200人聚集。他表示，可想像情況就如昔日旺角西洋南街的街頭表演的情況，聲浪十分大。

甄紹南表示，大媽歌舞團每天約下午2時開始擺檔，賣唱至下午6時，有區議員到場時他們會收斂些。有街坊向他表示，歌女仍收受觀眾利是打賞，有指摸手$20，摸腰$50。有時歌女會獲數百元，有時多達數千元，「愈畀得多，就對你愈好愈嗲」。不過他們在單車徑範圍表演，不屬康文署執法範圍，甄紹南稱大媽及觀眾「彈出彈入」，「限聚令都郁佢唔到」。至近日愈來愈多人投訴及有區議員跟進，政府部門採取行動，情況才受控。區議員甄紹南表示，康文署及警方上周採取一系列措施：

1. 康文署在「適當位置」進行剪草工作；

2. 單車徑範圍加設圍網，阻礙大媽及觀眾聚集；

3. 警方加強巡邏，截查懷疑違反「限聚令」的大媽及觀眾。

甄紹南表示，上周六再往公園巡查時，發現康文署在單車徑加設圍網後，暫時不見大媽歌舞團出沒。他表示，今天（20日）下午會再到場視察情況。

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記者：黃泳欣