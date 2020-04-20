【齊心抗疫】7-Eleven目標籌7萬張飯券每張$15　贈5間非牟利機構助基層【附認捐方法】

▲ 7-Eleven推飯券認捐活動助基層。

新冠肺炎疫情持續，各行各業都受疫情打擊，而且坊間部分提供食物援助的社福機構亦因疫情被迫暫停服務，不少有需要的市民求助無門，生活更困難。7-Eleven於今日（20日） 起推出「同心互助」飯券認捐活動，目標籌得70,000張飯券贈5間香港註冊的非牟利機構，幫助有需要人士及基層家庭。

是次參與計劃的5間非牟利機構包括北河同行、膳心連基金、香港基督教服務處、聖雅各福群會眾膳坊及惜食堂。

位於深水埗北河同行的店主陳灼明（明哥）指最近多了區外人士尋求協助，當中更不乏有學校主動聯絡，希望他可以協助因雙親失業及有經濟困難的學生；聖雅各福群會眾膳坊支持這活動，認為攞飯券不同排隊等派飯，受惠者可以多份尊嚴。

▲ 深水埗明哥希望希望藉著這活動可以幫助到更多人。（相片由7-Eleven提供）

飯券認捐方法

捐贈者可於4月20日至5月17日期間於門市認捐飯券（$15／張），再憑收據上的二維碼到網站選擇捐贈的機構。凡認購後將獲贈指定酒精搓手液1支。

1. 掃描收據上的二維碼，連結到活動網址，點按「立即登記」。

2. 輸入店鋪編號、收據日期、認購飯券數目等資料。

▲ 步驟1及2。（相片由7-Eleven提供）

3. 確認資料

4. 完成登記後可下載認捐活動WhatsApp貼紙

▲ 步驟3及4。（相片由7-Eleven提供）

7-Eleven表示希望藉著是次飯券認捐活動，讓社會各界人士都可以一同出一分力，在困境下一同幫助社會，深信同心關心，一起便能互助！

「同心互助」飯券認捐活動網址︰https://csr.711campaign.com

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責任編輯：王芷瑩