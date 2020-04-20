【家居抗疫】新地推在家運動拍片有獎遊戲　勝出者最多可獲1100元現金券

▲ 陳家豪（左）與囡囡瑤瑤及外甥女慈慈，會在fb專頁教授在家中親子運動。（新地提供）

本港新冠肺炎疫情持續，新鴻基地產（新地）推出投片有獎遊戲，鼓勵市民在減少外出的情況下，在家多做運動。由即日起至5月期間提交「親子在家運動」的影片，被選中為最落力及最有創意的影片得獎者，有機會獲得多達HK$1,100餐飲或超市現金券。

參加者須根據「親子在家運動」主題拍攝一段約30秒左右的在家運動影片，由復康教練選出最落力和最有創意的兩段影片，每名得獎者可獲得HK$500一田現金券。

在公布2名得獎者後會再邀請公眾投票，聯同早前在「雙人在家運動」組別勝出的2名得獎者，在4段得獎影片中由公眾選出最喜愛的在家運動影片，最高票數的2位得獎者可額外獲得大獎HK$600帝京酒店現金券。

如欲參加「親子在家運動」組的人士，須讚好「單車SUNday」及「新地公益垂直跑」fb專頁及fb活動帖文，然後在2020年4月15日至4月26日下午11時59分期間，於「單車SUNday」專頁以私訊（inbox）方式提交在家運動影片，並列明投片主題，參加次數不限。詳情可瀏覽上述2個fb專頁。

除投片有獎遊戲外，活動期間，上述專頁亦會推出一系列以雙人運動、親子運動及復康運動為主題的在家運動短片，並由香港長跑運動員陳家豪、前港隊單車運動員及復康教練等作示範。專頁還會分享跟運動相關的好書閱讀推介，增長運動知識。

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責任編輯：陳子謙